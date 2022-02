Spektakel am Flughafen Nürnberg: Riesen-Jet in Bayern gelandet - Flughafen gibt neue Details bekannt

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Am Dienstagmorgen ist eines der größten Transportflugzeuge der Welt in Nürnberg gelandet. Zuvor sorgte eine Verschiebung für Unmut unter den Fans.

Update vom 22. Februar, 10.50 Uhr: Die Antonov An-124 hat ihr Ziel erreicht. Das konnten nicht nur zahlreiche Planespotter vor Ort sehen. Auch Fans des Flughafens konnten auf dessen Homepage jede Minute mitverfolgen. Denn es wurde ein Live-Ticker eingerichtet, der mit vielen Bildern die Leser begeisterte.

Derzeit wird das riesige Flugzeug entladen. Kisten weit größer als ein durchschnittlicher Kleintransporter werden aus dem Bauch der Maschine manövriert. Und auch ein Abflugzeitpunkt steht sogar schon fest. Am morgigen Mittwoch gegen 11 Uhr soll es wieder weitergehen für die Antonov. Dann werden sich bestimmt wieder zahlreiche Aeronautik-Fans am Airport Nürnberg versammeln.

Update vom 22. Februar, 8.22 Uhr: Die Antonov ist am Morgen auf dem Nürnberger Flughafen gelandet. Zahlreiche Planespotter beobachteten die Landung.

Update vom 22. Februar, 6.51 Uhr: Nachdem die Ankunft am Wochenende verschoben wurde, ist es nun soweit: die Antonov soll in weniger als einer Stunde am Albrecht-Dürer-Flughafen landen. Wie der Airport selbst auf Twitter mitteilte, wird der Riesen-Jet gegen 7.40 Uhr erwartet.

Spektakel am Flughafen Nürnberg: Riesen-Jet auf dem Weg nach Bayern - Ankündigung macht Fans traurig

Erstmeldung vom 21. Februar: Nürnberg - Ein Flugzeug so groß, dass auch ein anderes Flugzeug darin Platz findet. So etwas gibt es nicht häufig zu sehen. Und es ist auch schon ein Stück her, dass eines der größten Transportflugzeuge der Welt, eine Antonov An-124, in Nürnberg gelandet ist. Etwas über vier Jahre, um genau zu sein. Im Dezember 2017 brachte sie in ihrem Bauch einen Business-Jet in die Frankenmetropole. Am morgigen Dienstag wird sie dem Airport Nürnberg wieder einen Besuch abstatten.

Lesen Sie auch Sie wollten die Skipiste hinauf fahren: Drei Burschen in Reit im Winkl bleiben stecken Eine Skipiste mit dem Auto hinauf fahren - geht das? So oder so ähnlich muss der Gedankengang dreier junger Männer aus Reit im Winkl gewesen sein. Die Antwort: Nein. Sie wollten die Skipiste hinauf fahren: Drei Burschen in Reit im Winkl bleiben stecken Panne bei ZDF-Gala von Carmen Nebel - danach wendet sie sich an Zuschauer: „Sie haben es gemerkt“ Ob es vielen Zuschauern auffiel? Carmen Nebel lud am Mittwochabend zur großen Spenden-Show im ZDF - und mittendrin dudelte plötzlich das falsche Playback los. Panne bei ZDF-Gala von Carmen Nebel - danach wendet sie sich an Zuschauer: „Sie haben es gemerkt“

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Riesen-Jet nimmt Kurs auf Nürnberg: Landung verzögert sich

Eigentlich sollte ja am vergangenen Samstag der große Tag sein. Plane-Spotter - also sogenannte Flugzeug-Beobachter - hatten den Tag schon dick im Kalender eingetragen. Dann doch die kurzfristige Änderung. Die Landung wurde auf Dienstag, 7.30 Uhr, verschoben. „Warum wurde die Ankunft verschoben?“, hieß es daraufhin gleich auf Twitter in den Kommentaren. Das komme bei Cargo-Charterflügen hin und wieder vor, lautete prompt die Antwort des Airports.

Auf ihrer Twitter-Seite beantwortete der Flughafen noch weitere Fragen ihrer Follower. Unter anderem ist jetzt bekannt, dass die Maschine aus den USA nach Nürnberg fliegt. Sie kann auch über die App oder die Website Flightradar24 verfolgt werden. Nur wer die Landung des Brummers - mit knapp 75 Metern Flügelspannweite hat die Antonov noch einmal 15 Meter größere Tragflächen als der Jumbojet Boeing 747 - live verfolgen will, der muss früh aufstehen.

Antonov in Nürnberg: Verzögerte Landung kommt bei den Fans nicht gut an

Die Ankündigung der verschobenen Landung kam bei vielen Fans nicht gut an. Alle zeigten zwar Verständnis und waren dankbar über die Benachrichtigung. Die Enttäuschung war aber groß. „Schade, da wäre ich dort gewesen“ oder „Schade, aber danke für die Info“, konnte man unter dem Post des Flughafens auf Facebook lesen.

Wann der Riesen-Jet wieder weiterfliegen wird, ist noch nicht ganz sicher. Zumindest gab der Flughafen dazu zunächst noch keine Auskünfte. Sicher ist allerdings, was er geladen haben wird. „An Bord befinden sich Teile für einen Anlagenbau“, heißt es auf der Homepage des Flughafens. (tel)