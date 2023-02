Rosis Heimat wird verkauft: Berühmte Winklmoosalm sucht neuen Besitzer

Von: Martin Lünhörster

Das Vier-Sterne-Hotel Winklmoosalm in Reit im Winkl steht zum Verkauf. © Hotel Winklmoosalm

Auf der Winklmoosalm legte die kürzlich verstorbene Skilegende Rosi Mittermaier den Grundstein für ihre Karriere. Nun soll das Hotel verkauft werden.

Reit im Winkel – Fast jeder Bergfreund kennt die Winklmoosalm. Und weltberühmt machte das Mekka für Wintersportler unsere Skilegende Rosi Mittermaier (1950-2023), die hier das Skifahren lernte. So schätzte 2020 der Wirt des Hotels Sonnenalm auf der Winklmoosalm, dass zwei Drittel seiner Gäste kommen, weil sie die Verbindung zu unserer Gold-Rosi kennen, so Rolf Fröhling in einer Sendung für Radio SWR 4. Rosi sagte hier auch: „Natürlich ist das für mich Heimat. Da ist ja noch mein Elternhaus.“ Und hier lernte Mittermeier das Skifahren.

Doch jetzt wird ein Stück von Rosis Heimat verkauft: Das Hotel Winklmoosalm (1180 Meter) auf einem Hochplateau zwischen dem Dürrnbachhorn und der Kammerkörplatte hat zugemacht. Die Gründe des Eigentümers, nach 14 Jahren aufzugeben, trotz großer Investitionen und Erweiterungen, seien rein privater Natur. „Wir haben sonst kein Privatleben mehr.“ Denn neben der Winklmoosalm führen er und seine Frau noch ein Hotel im Zentrum von Reit im Winkl und das Restaurant Alte Schmiede.

Reit im Winkl: Hotel Winklmoosalm steht zum Verkauf

Das Hotel sei in sehr gutem Zustand, so Stephanie Cerza von der Münchner Immobilienagentur Duken & v. Wangenheim. Es wurde laufend renoviert und um einen 200 Quadratmeter großen Wintergarten erweitert. Das Haupthaus verfügt über 16 Doppel- und Dreibettzimmer, drei Apartments für bis zu acht Personen und ein Einzelzimmer.

Alle technischen Anlagen sind auf dem aktuellen Stand. Der Gastro-Bereich bietet Platz für bis zu 255 Gäste, auf der Sonnenterrasse locken 250 Plätze mit Blick auf die Loferer Steinberge. Matthias Schlechter, Bürgermeister von Reit im Winkl, glaubt an einen neuen Betreiber. „Das da oben ist schließlich ein Premiumplatz, im Sommer wie im Winter.“ Preis auf Anfrage.

