Mann gibt aus Versehen wertvolle 3000 Euro-Münze aus: Jetzt sucht ganz Bayern nach dem 2-Euro-Geldstück

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Aus Versehen hat ein Straubinger vor Kurzem eine besondere 2-Euro-Münze im Wert von 3000 Euro ausgegeben. Nun sucht ganz Bayern danach.

Straubing – Die US-amerikanische Schauspielerin und monegassische Fürstin Grace Kelly war schon zu Lebzeiten eine Legende. Doch jetzt sorgt sie erneut für Aufsehen. Und zwar in Form einer Münze, auf der sie anlässlich ihres 25-jährigen Todestages abgebildet und verewigt ist. Eine Serie des 2-Euro-Geldstücks brachte das Fürstentum Monaco 2007 in Umlauf.

Auf der Münze ist Fürstin Gracia Patricia Grimaldi, wie sie nach der Hochzeit mit Rainier III. von Monaco fortan hieß, im Seitenprofil zu sehen. Doch was ist daran so besonders? Sie ist momentan die wertvollste 2-Euro-Sondermünze, die auf dem Markt ist. Das liegt an der geringen Auflage von 20.001 Stück, der Wert liegt bei rund 3000 Euro.

Wertvollste 2-Euro-Münze: Straubinger gibt Geldstück aus Versehen aus

Und genau dieses Geldstück hatte ein Münzsammler aus Straubing bis vor Kurzem noch besessen, wie idowa.de berichtet. Als Besitzer kann er sich nun aber nicht mehr bezeichnen, denn er gab die Kelly-Münze in einem Geschäft aus Versehen aus. Weil er im Anschluss deshalb so verzweifelt war, hatte er sich an die lokale Presse gewandt.

Grace Kelly ist auf der wertvollen 2-Euro-Münze abgebildet. (Collage) © agefotostock/Ronald Grant/Imago

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

3000 Euro für eine 2-Euro-Münze: Der Blick auf das Wechselgeld lohnt sich

Nun sucht ganz Bayern danach, denn sie ist ganz normal in Umlauf gebracht worden. Darum lohnt sich ein Blick mehr auf das Wechselgeld. Das sind die Merkmale des Geldstücks:

Auf der Münze ist Fürstin Gracia Patricia im Seiteprofil abgebildet.

Sie trägt die Haare hochgesteckt, der Name des Künstlers „R.B. Baron“ ist am Nackenansatz der Fürstin eingeprägt.

Am Rand ist die Inschrift: „Monaco 2007“ zu lesen sowie das Zeichen des Graveurs zu sehen.

Vielleicht findet ja tatsächlich ein Glückspilz die begehrte Kelly-Münze und kann sich darüber freuen. (ly)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.