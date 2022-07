„Keiner hat sich gekümmert“: Zwei liebe Bulldoggen suchen passende Menschen

Von: Tanja Kipke

Mit einem Vermittlungsaufruf auf Facebook versucht das Tierheim Deggendorf ein neues Zuhause für die Bulldoggen zu finden. © Tierheim Deggendorf

Rosalinda und Dani warten im Tierheim Deggendorf auf ein neues Zuhause. Die Bulldoggen brauchen noch einiges an Erziehung, da sich niemand um sie gekümmert hat.

Deggendorf – Das Tierheim Deggendorf sucht für zwei junge Bulldoggen eine neue Familie. Die Tierschützer haben die beiden 8 Monate alten Hunde von einem anderen Tierheim übernommen. In zwei Facebookposts stellen sie die Geschwister vor: Rosalinda ist sehr selbstbewusst, aber „voll lieb“. Dani ist eher der lustige und „schmusebedürftige Bulli“. Viel lernen müssen beide Vierbeiner allerdings noch.

Namen: Rosalinda und Dani Rasse: Französische Bulldogge Geschlecht: Weiblich und männlich Alter: 8 Monate

Tierheim versucht mit Facebookpost neues Zuhause für Bulldogge zu finden

Dani lernt laut den Tierschützern gerade stubenrein zu werden. „Jamei, wie soll er das denn auch schon alles können“, schreiben die Pfleger auf Facebook. „War ja keiner da, der sich gekümmert hätte.“ Der Vierbeiner hat sich alles, was er bereits kann, selbst beigebracht. Ein sehr schlauer Hund also. Das Tierheim bringt es auf den Punkt: „Wenn man so drüber nachdenkt, sucht also ein Genie auf 4 Pfoten ein Zuhause.“

Dani sei ein extrem anhänglicher und menschenbezogener Hund, der sich hervorragend mit Artgenossen verständigt und „immer sehr höflich sein Tellerchen leer isst“. Wie man auf dem Foto erkennen kann, schielt er ein bisschen. Seine Fellzeichnung hätte das schönste Kuhfleckenmuster, das man je an einer Französischen Bulldogge im zarten Alter von 8 Monaten gesehen hat. Das finden zumindest seine Tierpfleger.

Bulldogge Rosalinda: „Ruf an, lern mich kennen, lass uns gemeinsam alt werden“

Rosalinda ist im Tierheim auch bekannt als „Mäusezähnchen“ oder „Sturkopf“. Das beschreibt ihr Aussehen und ihren Charakter. Sie ist sehr selbstbewusst und brauche daher raffinierte Erziehungsmethoden. Auf Dauer ist die Bulldogge nicht unbedingt rudeltauglich.

„Ruf an, lern mich kennen, lass uns gemeinsam alt werden“, schreiben die Tierschützer aus Sicht von Rosalinda. Wer Interesse hat, einem der Bulldoggen-Geschwister ein neue Zuhause zu schenken, kann sich beim Tierheim Deggendorf melden unter (09931) 89 43 43 0. Noch mehr Infos zum Ablauf der Vermittlungen gibts auch auf der Homepage des Tierheims.

