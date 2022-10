„Atlantische Tiefausläufer“ über Bayern: Temperaturen stürzen ab

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Das letzte Oktoberwochenende bringt Bayern viel Sonne, doch wie geht es im November weiter? Ein Wetter-Experte sagt einen Temperaturabsturz vorher.

Nürnberg - Der Oktober zeigt sich zum Ende hin nahezu sommerlich. Temperaturen von bis zu 25 Grad waren stellenweise drin - insgesamt liegt der Monat 2,6 Grad über dem Klimamittel. Der „Wärmeberg“ der Bayern am Wochenende erwartete, war da noch gar nicht einberechnet.

Wetter-News: Kaltfront und Temperaturrückgang in Franken

Auch am Sonntag, 30. Oktober, bleibt es spätsommerlich. In Franken sind laut Wetter-Experte Stefan Ochs 22 bis 23 Grad drin. Am Montag betragen die Temperaturen dann immerhin noch 18 bis 19 Grad. Und der Start in den November?

Laut der Wetterprognose von Ochs, die er auf seiner Website wetterochs.de für das Einzugsgebiet der Regnitz (zum Beispiel Nürnberger Land, Aischgrund) veröffentlicht, scheint am Dienstag nur noch selten die Sonne, außerdem überqueren uns dann „die Wolkenfelder einer Kaltfront. Durch die Front dreht der Wind am Nachmittag von Südost auf West und frischt ein bisschen auf“, so Ochs. Durch den Wind werde die bodennahe kühle Luftschicht beseitigt und es werde immerhin noch 18 Grad warm.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, der Temperaturrückgang setzt sich aber weiter fort. Maximal 16 Grad werden noch erreicht. Regen ist aber nicht in Sicht.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Atlantische Tiefausläufer“: Temperaturen in Franken sinken auf 11 Grad

„Für Donnerstag und Freitag werden kräftigere atlantische Tiefausläufer erwartet mit starken Windböen und zeitweiligen Regenfällen. Mit einer Höchsttemperatur von 11 Grad sind die Temperaturen dann am Freitag bis auf den langjährigen Mittelwert abgesunken“, so der Wetter-Experte abschließend. Auch München bleibt vom Temperaturabsturz nicht verschont. Am Freitag, 4. November, klettert das Thermometer dort laut wetter.com gerade mal auf 10 Grad.

Bayern-Wetter: Die Temperaturen am Freitag, 4. November (wetter.com)

Stadt Temperatur Nürnberg 11 Grad München 10 Grad Augsburg 9 Grad Regensburg 10 Grad

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden. (kam)