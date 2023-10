„Ein Ministerpräsident, der nicht hetzt und spaltet“: Kritik an Söder nach harmlosem Essensfoto

„Hat offenbar geschmeckt“

„Söder isst“ wird zu „Söder und Wüst essen“. Die beiden Ministerpräsidenten gönnten sich in Nürnberg eine herzhafte Mahlzeit.

Nürnberg – Kurz vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober freute sich Markus Söder über Besuch der CDU. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stattete dem CSU-Chef einen Besuch in seiner Heimatstadt Nürnberg ab. Seinen allseits bekannten Hashtag „Söderisst“ änderte er für dieses Foto in „SöderundWüstessen“ um.

Söder und Wüst essen Schäufele in Nürnberg: „Hat offenbar geschmeckt“

Für das Unions-Duo gabs in Nürnberg Schäufele, dazu ein alkoholfreies Weizen. Bayerns Ministerpräsident hatte bereits mehrfach betont, keinen Alkohol zu trinken. „Die Franken mögen es gerne herzhaft. Meinem Freund @hendrik.wuest hat die fränkische Küche offenbar geschmeckt“, so Söder erfreut.

„Was für eine Kombination“: Söder-Foto mit Wüst begeistert Fans

„So muss es sein“ oder „Guten Appetit Ihnen Beiden“ ist in den Kommentaren zu lesen. Eine Person wünscht auch viel Erfolg für das Wahl-Wochenende. „Ein bemerkenswertes und intelligentes Duo“ oder „Was für eine Kombination“, lauten weitere wohlwollende Kommentare.

Kritik an Söder nach Foto mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst

„Auf dem Foto ein Ministerpräsident, der nicht hetzt und spaltet. Links daneben Söder....“, äußert ein Instagram-Nutzer seinen Unmut unter dem Foto des CSU-Chefs. „Von Hendrik Wüst sollte Herr Söder sich mal eine Scheibe abschneiden“, findet eine weitere Person.

Deftig, fruchtig und süß: Die Mahlzeiten von Markus Söder in 17 Bildern Enchilada mit Hackfleisch, Schafskäse und Salat. „Mega lecker“, findet Markus Söder. © Screenshot Instagram/Markus Söder Kassler mit Kraut, Kartoffeln und scharfem Senf gibt es beim CSU-Chef ebenfalls zum essen. © Screenshot Instagram/Markus Söder Roter Heringssalat steht ebenfalls auf Söders Speiseplan - in diesem Fall to go und noch aus dem Karton. © Screenshot Instagram/Markus Söder Im Kabinett gönnt sich Söder hin und wieder Hausmannskost: Lüngerl mit Knödel. „Erinnert mich immer an das Essen bei meiner Mutter. Gab es bei uns oft daheim nach der Schule.“ © Screenshot Instagram/Markus Söder Salat mit Meeresfrüchten Ein Meeresfrüchtesalat zum Mittagessen für CSU-Chef Söder. © Screenshot Instagram/Markus Söder Libanesisches Essen „#Söderisst libanesisch“, kommentierte der CSU-Chef diesen Post auf Instagram. © Screenshot Instagram/Markus Söder Frühstück Spiegelei und Lachs Mit Eiern, Speck und Lachs startete Markus Söder in den Tag. „Damit bin ich für den Tag gestärkt“, so der CSU-Chef. © Screenshot Instagram/Markus Söder Schäufele Auch Schäufele kommt beim gebürtigen Nürnberger auf den Tisch. „Regionale Küche ist doch am besten“, findet Söder. © Screenshot Instagram/Markus Söder Roulade Kloß An Ostern gab es bei Söder Roulade und Kartoffelkloß. © Screenshot Instagram/Markus Söder Obst „So beginnt der Tag gut: Mit Obst…“, kommentierte Söder dieses Foto. © Screenshot Instagram/Markus Söder Spargel Spargel ist das Lieblingsgemüse von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. „In der Spargelzeit esse ich mehrmals die Woche Spargel – am liebsten als Salat und mit Bratwürsten.“ © Screenshot Instagram/Markus Söder Schweinshaxe „Eigentlich zu viel und definitiv nicht ganz geschafft – aber am Volksfest Nürnberg darf man schon mal eine Schweinshaxe essen“, findet der CSU-Chef. „Zugegeben: danach braucht man eine längere Pause.“ © Screenshot Instagram/Markus Söder Sushi Auch Fisch kommt auf den Tisch: „Leckeres Sushi zwischendurch. Schmeckt euch das auch? PS: Portion natürlich nicht nur für eine Person“, so Söder. © Screenshot Instagram/Markus Söder Kalbskopf Kartoffelsalat „Einfach eines meiner Lieblingsgerichte: Kalbskopf mit Kartoffelsalat. Hat meine Mutter in der Kindheit schon oft gemacht… Wer kennt es auch?“ fragte Söder zu einem Foto dieses deftigen Gerichts. © Screenshot Instagram/Markus Söder Spaghetti Eis „Heute endlich mal Eis-Wetter. Mein erstes Spaghetti-Eis diese Saison… Liebe das“, schrieb der CSU-Chef Mitte Mai zu diesem Foto. © Screenshot Instagram/Markus Söder Frühstück Brotzeit „Frühstück in der CSU-Landesleitung. Keine Sorge: Ist für das ganze Team. Damit geht der Start leichter“, kommentierte Söder dieses Foto. © Screenshot Instagram/Markus Söder McRib und Pommes Ein McRib und Pommes. „Auf langen Fahrten durch das Land gibt es manchmal nur eine Alternative… Ich gebe zu: Mir schmeckt es sehr“, schrieb Markus Söder zu diesem Foto. © Screenshot Instagram/Markus Söder

