Doppelmord an Ehepaar in Altenstadt: Ermittler nehmen mehrere Verdächtige fest

Von: Elisa Buhrke

Im April wurde ein Ehepaar in Schwaben umgebracht. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Haus und das umliegende Gelände. © Karl-Josef Hildenbrand

In Schwaben wurde im April ein Ehepaar umgebracht. Nun haben die Ermittler drei Verdächtige festgenommen. Sie sollen die Tat gemeinschaftlich begangen haben.

Altenstadt - Vor wenigen Wochen wurde ein Ehepaar im Landkreis Neu-Ulm gewaltvoll umgebracht: Angehörige hatten den 70-Jährigen und seine 55-jährige Frau am 22. April tot in ihrem Haus aufgefunden. Am Dienstag, 16. Mai, haben die Ermittler nun drei Verdächtige in Bayern und Baden-Württemberg festgenommen. Die Polizei ging seit Beginn der Ermittlungen davon aus, dass die Täter voraussichtlich im Bekanntenkreis der Opfer zu finden sind.

Ehepaar in Schwaben umgebracht – drei Verdächtige festgenommen

Zwei Verdächtige seien am Morgen in Altenstadt gefasst worden, eine weitere Person in Albstadt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen, Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm. Mutmaßlich haben die Festgenommenen die Tat gemeinschaftlich begangen. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen weitere Details am Nachmittag veröffentlichen.

Bereits Ende April hatten die Ermittler bekannt gegeben, dass es im sozialen Umfeld der Getöteten Menschen gebe, „die mögliche Motive für die Gewalttat haben können“. Die Täter hätten versucht, das Geschehen als eine Art Suizid auszugeben. Doch diese Option schloss die Kriminalpolizei innerhalb weniger Tage aus. Ebenso die Möglichkeit, dass ein oder mehrere Einbrecher den Mann und die Frau getötet haben könnten, erklärte sie für ausgeschlossen. Weitere Informationen folgen. (dpa/elb)

