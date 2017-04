Mord an Mutter in Freyung: Anklage gegen Freund erhoben

Passau - Die Staatsanwaltschaft Passau hat nach dem Mord an einer jungen Mutter in Freyung Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben.

Fünf Monate nach dem Mord an einer jungen Mutter im niederbayerischen Freyung hat die Staatsanwaltschaft Passau Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Die Anklagebehörde sieht die Mordmerkmale Heimtücke und niedere Beweggründe gegeben, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der 22 Jahre alte Verdächtige sitzt in der Justizvollzugsanstalt Straubing in Untersuchungshaft. Er habe sich zu dem Tatvorwurf bislang nicht geäußert. Dem Sprecher zufolge könnte der Prozess im Sommer beginnen.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, Mitte November in Freyung seine Lebensgefährtin getötet und ihre Leiche in einem Plastiksack versteckt zu haben. Anschließend war er mit dem gemeinsamen, damals 18 Monate alten Sohn ins Ausland geflohen. Die Kripo richtete eine 20-köpfige Sonderkommission ein und spürte ihn im spanischen Küstenort Lloret de Mar auf. Anfang Dezember lieferten die spanischen Behörden den Verdächtigen nach Deutschland aus. Der kleine Bub kam in die Obhut des Jugendamtes.





