Mord per Kopfschuss: Täter weiter flüchtig – Fall aus Bayern landet bei ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“

Von: Felix Herz

Im Juli 2021 wurde ein Mann per Kopfschuss durch eine Schrotflinte ermordet. Vom Täter fehlt weiter jede Spur. Die Polizei bittet erneut um Hilfe.

Geratskirchen – Es war ein Mord, der eine ganze Region erschütterte. Am 22. Juli 2021 wurde ein 39-jähriger Mann von seiner Lebensgefährtin tot aufgefunden. Er wurde ermordet, per Kopfschuss durch eine Schrotflinte. Bisher verliefen alle Spuren der Polizei ins Leere – daher wenden sich die Ermittler nun über eine ZDF-Sendung an die Öffentlichkeit.

Mord per Kopfschuss in Bayern: Zwei Verdächtige entlastet

Nach dem tragischen Mord in Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, hatten die Kriminalbeamten – auch dank Ermittlungen im Ausland – zwei Verdächtige im Visier. Ein Bekannter aus dem näheren Umfeld des Opfers konnte noch am Tattag entlastet werden. Ein weiterer Mann, ein österreichischer Bekannter des Opfers, war ins Visier der Ermittler geraten, da er Zugang zu Schrotflinten hat. Sie konnten inzwischen gefunden werden und sind als Tatwaffe ausgeschlossen.

Im Verlauf der Ermittlungen wurden diese auf das weitere Umfeld des Ermordeten ausgeweitet und eine „Belohnung in Höhe von 10.000 € ausgesetzt“, die an Zeugen mit „sachdienlichen Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen“ ausgezahlt wird. Bisher führte dies jedoch nicht zum gewünschten Ermittlungserfolg – daher wenden sich die Beamten nun erneut an die Öffentlichkeit im Rahmen der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … Ungelöst“.

2022 wurde ein 39-jähriger Mann im Landkreis Rottal-Inn per Kopfschuss getötet – vom Täter fehlt weiterhin jede Spur. Der mysteriöse Fall landet nun bei „Aktenzeichen XY" (Symbolbild).

Mord durch Kopfschuss vor zwei Jahren: Fall bei „Aktenzeichen XY“

Mit einer Pressemitteilung am Montag, 13. Februar, kündigte das Polizeipräsidium Niederbayern nun an, erneut an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn man tappt bei der Tätersuche weiter im Dunkeln, wie die Beamten schreiben: „Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau und der sachleitenden Staatsanwaltschaft Landshut erbrachten bislang noch keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen“.

Daher wendet man sich nun nach der öffentlichen Belohnungs-Ausschreibung erneut an die Bevölkerung. In der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY … Ungelöst“ erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise und Spuren, die zum Ergreifen des Täters führen. Ausstrahlung ist am Mittwoch, 15. Februar, um 20.15 Uhr. Die ausgesetzte Belohnung in Höhe von 10.000 Euro gilt weiterhin.

Die Polizei nimmt – auch anonym – Hinweise unter der Telefonnummer (08 51) 9 51 12 22 2 entgegen. Dies gilt für vor, während und nach der Sendung. Die Studio-Hotline zu „Aktenzeichen XY“ lautet (089) 95 01 95. (fhz)

