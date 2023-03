Nach Mord an Blumenverkäuferin in Lichtenfels: Polizei sucht weitere Zeugen

Von: Adriano D'Adamo

Teilen

Die Sonderkommission „Blume“ ermittelt im Fall einer ermordeten Blumenverkäuferin in Lichtenfels. Die Polizei sucht hierzu nach weiteren Zeugen.

Coburg – Am Freitag (11. März) fanden gegen 21 Uhr Spaziergänger in der Bamberger Straße in Lichtenfels eine Blumenverkäuferin leblos in ihrem Geschäft. Wie die Polizei erklärt, wurde die Frau das Opfer eines Gewaltverbrechens. Um die Ermittlungen zu unterstützen, ruft die Kripo Coburg nach Zeugen auf.

Die Einsatzwagen der Polizei bei der Ermittlung. (Symbolbild) © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Sonderkommission „Blume“ ermittelt - Polizei sucht nach Zeugen

Die Sonderkommission „Blume“ ermittelt im Fall der ermordeten 50-Jährigen. Gleichzeitig hat die Kripo Coburg eine Liste an Personen und den dazugehörigen Beschreibungen veröffentlicht, die als mögliche Zeugen infrage kommen, um der Ermittlung weiterzuhelfen.

Nach diesen möglichen Zeugen sucht die Polizei Coburg

Eine ältere Frau mit grau-blondem nackenlangem Haar, Brille mit dunklem Rand, trug eine blau-grüne Jacke und eine beige Umhängetasche

Ein älterer Herr mit kurzem hellbraunen Haar und einem Schlüsselband um den Hals

Ein älterer Herr mit kurzem, grauem Haar und grauem Schnauzbart, bekleidet mit dunkler Kleidung und einer dunklen Kappe

Eine Frau mittleren Alters mit schulterlangem, hellem Haar, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenmantel mit hellem Innenfutter und einer dunklen Umhängetasche

Eine ältere Frau in einem dunklen Rock und dunklen Oberteil in Begleitung eines kleinen Mädchens in einer vermutlich rosafarbenen Jacke und einer grauen Wollmütze

Eine Frau mittleren Alters mit dunklem, kurzem Haar, einer hellbraunen Jacke, einem dunklen Schal mit hellen Punkten und einer größeren braunen Umhängetasche mit einem roten Herz als Anhänger

Ein dunkel gekleideter Mann mit Kapuze, der vor dem Eingang des WEKA-Kaufhauses in der Bamberger Straße eine Zigarette rauchte

Ein Mann, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose mit kleiner weißer Aufschrift auf dem linken Oberschenkel und weißen Turnschuhen mit diagonalen schwarzen Streifen auf der Außenseite der Schuhe

Eine junge Frau mit einem Kleinkind. Die Frau trug eine helle Handtasche und das Kind trug eine helle Kopfbedeckung

Zwei Frauen, die sich in der Bamberger Straße, Höhe WEKA-Kaufhaus, trafen. Eine Frau trug eine weiße Jacke, die andere eine dunkle Jacke

Eine Frau und einen Mann, die an der Einmündung Stadtgraben und Bamberger Straße aus einem dunklen Auto ausgestiegen und in die Bamberger Straße Richtung „Unteres Tor“ gelaufen sind

Die aufgelisteten Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Verbrechens alle im WEKA-Kaufhaus aufgehalten haben. Wenn jemand Informationen zur Tat oder den gesuchten Personen liefern kann, soll sich diese Person bei der Polizei melden unter der Nummer 0921 5061414.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.