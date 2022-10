Emotionaler Abschied von Hanna (†23): Bewegende Traueranzeige und riesige Anteilnahme auf Facebook

Von: Sebastian Aicher

Teilen

Hannas Foto im Rathaus von Prien. In einer emotionalen Todesanzeige nimmt die Familie Abschied von der jungen Frau und auch auf Social Media ist die Anteilnahme groß. © Rehberg

Der Tod von Hanna (†23) aus Aschau im Chiemgau sorgt weiterhin für Betroffenheit – nicht nur in der Region. In einer emotionalen Todesanzeige nimmt die Familie Abschied von der jungen Frau und auch auf Social Media ist die Anteilnahme groß.

Aschau im Chiemgau – Nach wie vor sind die Hintergründe zum tragischen Tod von Hanna aus Aschau im Chiemgau völlig unklar. Die 23-Jährige wurde am Montag (3. Oktober) von einem Passanten in dem Fluss Prien treibend gefunden – die Einsatzkräfte konnten der jungen Frau nicht mehr helfen.

Derzeit laufen die Ermittlungen der eigens gegründeten Soko „Club“ weiter auf Hochtouren. Die Kriminalisten gehen aktuell davon aus, dass Hanna einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. „Natürlich haben wir auch ein Unglücksgeschehen ständig auf dem Schirm, aber aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und Ergebnisse unserer Experten, der Rechtsmediziner, steht ganz klar eine Gewalteinwirkung durch Dritte im Mittelpunkt der Untersuchungen“, erklärte Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, hierzu am Donnerstag (6. Oktober) auf Anfrage von rosenheim24.de.

Bewegende Traueranzeige in den OVB Heimatzeitungen

Unterdessen nimmt die Familie in einer bewegenden Traueranzeige Abschied von ihrer Tochter, Enkelin und Schwester. Die liebevoll gestaltete Anzeige erschien am Samstag (8. Oktober) in den OVB Heimatzeitungen, wie rosenheim24.de berichtet. „Deine Zeit mit uns war viel zu kurz und doch so intensiv und gewaltig schön“, heißt es unter anderem darin.

Auch Einzelheiten zur Trauerfeier wurden bereits bekanntgegeben: Das Requiem findet am Freitag (14. Oktober) um 14.30 Uhr in der Aschauer Pfarrkirche statt, anschließend wird die Urne von Hanna auf dem Friedhof bestattet. „Anstelle zugedachter Blumen bitten wir im Sinne von Hanna um eine Spende auf das Konto der Gemeinde Aschau“, schreibt die Familie weiter. Die Spendengelder sollen im Anschluss zugunsten der Feuerwehr sowie der Berg- und Wasserwacht aufgeteilt werden.

Riesige Anteilnahme in Kondolenzbuch und auf Social Media

Neben den Einträgen in dem von der Gemeinde Aschau im Chiemgau eingerichteten Kondolenzbuch ist auch die Anteilnahme in den sozialen Medien riesig. Unter dem Facebook-Post, in dem auch Erster Bürgermeister Simon Frank sein Beileid ausdrückt, sind bereits zahlreiche Kommentare von Usern, die ihr Mitgefühl kundtun.

„Die Besten gehen immer zuerst, oder müssen gehen. Mein aufrichtiges Beileid“, schreibt beispielsweise eine der Nutzerinnen. Eine andere Userin schreibt dagegen: „Es ist einfach so unfassbar. Auch ich möchte der Familie und Freunden mein größtes Mitgefühl aussprechen. Und mein herzlichstes Beileid. Ruhe in Frieden liebe Hanna.“

Besonders herzzerreißende Worte findet eine weitere Nutzerin: „Du wundervoller Engel leider ist es viel zu früh, dass Du wirklich wieder ein Engel wurdest!“ Und auch aus dem fernen Brasilien erreichten die Familie Beileidsbekundungen. „Hier in Brasilien senden wir unsere Gefühle an Familie und Freunde“, schreibt ein Facebook-User.

aic