Motorradfahrer kollidiert auf Autobahn mit BMW und stürzt - 51-Jähriger stirbt noch vor Ort

Von: Katarina Amtmann

Ein Motorradfahrer starb bei einem Unfall auf der A73. © NEWS5 / Merzbach

Ein Motorradfahrer ist auf der A73 bei Zapfendorf (Bamberg) ums Leben gekommen. Das Moped und ein BMW waren zuvor kollidiert.

Zapfendorf - Tödlicher Unfall im Landkreis Bamberg. Am Samstagabend (19. März) ereignete sich auf der A73 zwischen Zapfendorf und Breitengüßbach-Nord ein folgenschwerer Verkehrsunfall, wie die Polizei Oberfranken mitteilte. Ein Motorradfahrer kam dabei ums Leben.

A73/Zapfendorf im Landkreis Bamberg: Motorradfahrer kollidiert mit BMW und stirbt

Demnach fuhr ein 51-Jähriger gegen 19.45 Uhr mit seinem Moped in Fahrtrichtung Nürnberg, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem in gleiche Richtung fahrenden BMW-Fahrer kam. Der Motorradfahrer stürzte schwer und kam auf dem linken Fahrtstreifen zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

BMW und Motorrad kollidieren auf A73 in Franken - Ursache unklar

Der 30-jährige Autofahrer ist nach derzeitigen Stand körperlich unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Sachverständiger unterstützt die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg bei der Klärung der Unfallursache. (kam)

