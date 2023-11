Zur Demo-Unterstützung angereist: Motorrad-Polizisten aus Bayern stoßen in Berlin zusammen

Von: Manuel Rank

Drucken Teilen

Zwei Motorrad-Polizisten aus Unterfranken stoßen in Berlin zusammen, stürzen und verletzen sich dabei. (Symbolbild) © serienlicht/imago

Zwei Polizisten aus Unterfranken sind in Berlin zur Unterstützung auf einer Demo. Mit ihren Motorrädern stoßen die beiden zusammen und verletzten sich.

Berlin/München – Zwei bayerische Polizeimotorradfahrer sind bei einem Hilfseinsatz in Berlin zusammengestoßen. Bei dem folgenden Sturz verletzten sich am Sonntag, dem 19. November, beide Polizisten, wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte. Die Beamten aus Unterfranken waren mit ihren Dienstmotorrädern zur Unterstützung der vielen Polizeieinsätze am Wochenende bei Demonstrationen in der bundesdeutschen Hauptstadt.

Am Sonntagmittag, gegen 12.10 Uhr, waren die beiden Polizisten demnach auf der Straße An der Urania in Richtung Lützowplatz – zwischen Schöneberg und Tiergarten – unterwegs. Sie fuhren geradeaus in die Schillstraße weiter und wollten ein paar Meter hinter der Kurfürstenstraße an einem Mittelstreifendurchlass wenden, teilte die Polizei mit.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Motorrad-Polizisten aus Bayern stoßen zusammen, stürzen und verletzten sich an Hand und Kopf

Dabei soll der eine Polizeibeamte mit seinem Motorrad das Zweirad des anderen Polizisten berührt haben. In der Folge stürzten beide den Angaben zufolge und eines der Motorräder prallte gegen eine Werbetafel. Diese sei dadurch beschädigt worden. Die beiden Männer wurden durch den Zusammenstoß und Sturz verletzt – einer an der Hand, der andere am Kopf. Rettungskräfte brachten die Polizisten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Die Schillstraße in Berlin war zwischen Kurfürstenstraße und Lützowplatz bis etwa 14.30 Uhr gesperrt, teilte die Polizei mit. Mehrere Buslinien seien von der Sperrung betroffen gewesen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.