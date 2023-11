Motorschaden lässt Autokäufer auffliegen – Nun bekommt auch seine Freundin Ärger

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Ein Mann hat ein Auto gekauft. Für ihn und seine Freundin gibt es nun allerdings polizeilichen Ärger (Symbolbild). © IMAGO / Rolf Poss

Ein 27-Jähriger kauft ein Auto und ist damit ohne Versicherungsschutz und Zulassung unterwegs. Wegen eines Anrufs bei seiner Freundin, hat sie nun ebenfalls ein Verfahren am Hals.

Schwandorf - Ein Motorschaden bei einem just gekauften Auto hat einen Mann auffliegen lassen: Der 27-Jährige wollte den Wagen ohne Zulassung und Versicherungsschutz von Schwandorf in den benachbarten Landkreis Regensburg überführen. Das Auto blieb allerdings am späten Montagabend, 27. November, bereits nach wenigen Kilometern noch vor Teublitz auf der A93 liegen. Das teilte die Autobahnpolizei am Dienstag mit.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

A93 bei Teublitz: Ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs

Eine vorbeikommende Streife wurde ob der Kennzeichen stutzig. Am Ende stellte sich heraus, dass der Mann ohne Zulassung und Versicherungsschutz und zunächst auch gänzlich ohne Kennzeichen unterwegs gewesen war. Nach der Panne bat er seine Freundin (20) telefonisch, ihm Kennzeichen eines Familienmitgliedes vorbeizufahren.

Da diese beim Eintreffen der Streife bereits montiert waren, wurde neben dem staßenverkehrsrechtlichen Verstoß gegen das Pärchen auch ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Beihilfe dazu eingeleitet. (kam/dpa)

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Burgruinen, Wanderungen und Gedenkstätten: Sieben sehenswerte Orte in der Oberpfalz Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.