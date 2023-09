Mountainbiker ohne Helm rast Forstweg bergab – dann kommt es zum Sturz: 67-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Von: Felix Herz

Ein 67-jähriger Mountainbiker ist am Sonntagmittag in Bayern schwer gestürzt. Er zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. (Symbolbild) © Herrmann Agenturfotografie / IMAGO

Ein 67-jähriger Mountainbiker stürzt in Oberbayern und verletzt sich lebensgefährlich. Ein Schlagloch könnte der Auslöser gewesen sein.

Ruhpolding – In Oberbayern hat sich ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein Mountainbiker lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Die Polizei informierte am Montag, 11. September, über den Vorfall. Demnach war der 67-Jährige am Sonntagmittag, 10. September, auf einem Forstweg in Ruhpolding, Landkreis Traunstein, mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Schwerer Sturz mit Mountainbike – 67-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Als es einen Forstweg mit hoher Geschwindigkeit bergab ging, kam es zum Sturz. Auslöser war vermutlich ein Schlagloch, durch das der 67-jährige Mountainbiker die Kontrolle über sein Rad verlor.

Der Sturz führte zu schweren Verletzungen, die als lebensgefährlich eingestuft wurden. Laut Polizei trug der Mann keinen Helm. Er hatte jedoch Glück im Unglück: Ein zufällig vorbeikommender Polizist in seiner Freizeit leistete sofort Erste Hilfe.

Nach Sturz ohne Helm: Vorbeikommender Polizist leistet erste Hilfe

Der Polizist übernahm die Erstversorgung des lebensgefährlich verletzten 67-Jährigen. Anschließend wurde der Mountainbiker von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Ein Sprecher der Polizei konnte am Montagmorgen keine Auskunft zum aktuellen Zustand des Radfahrers geben. (fhz)

