Auto stürzt in Flutkanal: Mutter und Sohn (13) bei Unfall in Oberbayern verletzt

Von: Katarina Amtmann

Das Auto war fünf Meter abgestürzt. © fib/DG

Eine Frau kam mit ihrem Auto auf die Leitplanke, der Pkw kippte, überschlug sich und stürzte fünf Meter in die Tiefe auf den Boden eines Kanals.

Mühldorf - In Mühldorf am Inn hat sich am Donnerstag, 5. Januar, ein Unfall mit zwei Verletzten ereignet. Über den Vorfall, der sich gegen 17.50 Uhr auf der B299 auf Höhe Odmühle ereignete, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Unfall in Mühldorf: Mutter und Sohn verletzt

Ein silberner Ford Focus lag beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Flutkanal auf dem Dach. Die Fahrerin (49) aus dem nördlichen Landkreis Mühldorf konnte durch die Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Ihr 13-jähriger Sohn hatte sich zuvor selbst aus dem Auto befreien können.

Mutter und Sohn wurden bei dem Unfall - nach bisherigem Kenntnisstand - leicht verletzt und kamen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Wagen konnte durch die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen geborgen und letztlich von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Das Auto war fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Auto stürzt in Mühldorf in Isen-Flutkanal - Mutter und Sohn verletzt

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin die B299 in nördliche Fahrtrichtung befuhr. „Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr sie im weiteren Verlauf auf die rechte Leitplanke“, so die Polizei. Auf Höhe des Isen-Flutkanals sei der Pkw dann von der Leitplanke gekippt, habe sich überschlagen und sei fünf Meter tief auf den Grund des Kanals gefallen, „welcher zum Glück zu diesem Zeitpunkt kein Wasser führte.“ Der genaue Ablauf ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Straße in Mühldorf nach Unfall zwei Stunden gesperrt

„Mehrere Streifenbesatzungen der Polizei, darunter die Autobahnpolizeistation Mühldorf, Grenzpolizeistation Burghausen und Polizeiinspektion Mühldorf, waren an der Unfallaufnahme und den polizeilichen Maßnahmen beteiligt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Mößling und Erharting und die Kreisbrandinspektion Mühldorf waren für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen im Einsatz“, heißt es in dem Pressebericht abschließend.

Die B299 war für den Fahrzeugverkehr rund zwei Stunden komplett gesperrt. (kam)

