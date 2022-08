Vieles noch unklar: Frau und Sohn (8) tot in verrauchtem Haus gefunden

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau und ihr Sohn starben in Oberfranken. © NEWS5 / Fricke

Eine Frau und ihr kleiner Sohn sind tot aus einem verrauchten Haus geborgen worden. Der Lebensgefährte hatte zuvor einen Notruf abgesetzt.

Münchberg - Im oberfränkischen Münchberg (Landkreis Hof) hat sich eine Tragödie ereignet: Eine Frau und ihr acht Jahre alter Sohn sind tot aus einem verrauchten Haus geborgen worden.

Münchberg: Freund wählt Notruf - Frau und Sohn tot aus Haus geborgen

Der Lebensgefährte der 33-Jährigen hatte am Donnerstag (18. August) einen Notruf abgesetzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Donnerstagnachmittag waren die Ermittler noch vor Ort, genauere Angaben zu dem Vorfall im Landkreis Hof machte die Polizei deshalb zunächst nicht.

Unklar blieb unter anderem, inwieweit es in dem Gebäude gebrannt hatte. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Frau und Sohn sterben in Münchberg - Polizei ermittelt

Die Polizei hat dazu noch am Donnerstag eine kurze Pressemitteilung herausgegeben - hier im Wortlaut:

„Nach einer Rauchentwicklung in einem Haus im Münchberger Ortsteil Poppenreuth fanden Rettungskräfte am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr zwei leblose Personen. Es handelt sich hierbei um eine Frau mittleren Alters sowie ein Kind. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr sowie eines Notarztes kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.“

News5 berichtet von einem Feuer in dem Haus, das gegen 12 Uhr mittags ausgebrochen sein soll. Der 37-jährige Bewohner des Hauses soll den Brand bemerkt haben. Der hinzugerufene Notarzt habe schließlich nur noch den Tod der Mutter und ihres Sohnes feststellen können. (kam)

