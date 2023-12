Münchner in den Bergen verunglückt? Missverständnis mit Mutter löst groß angelegte Suche aus

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Am Wochenende suchte die Bergwacht in den Berchtesgadener Alpen nach einem vermissten Münchner. Doch es war alles ganz anders, als gedacht.

Schneizlreuth - Am Sonntag, 3. Dezember, kam es zu einem größeren Rettungseinsatz in den Berchtesgadener Alpen. Darüber informiert das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Mittwoch in einer Pressemitteilung. 20 Einsatzkräfte der Bergwachten, die Lawinenhundestaffel der Bergwacht-Region Chiemgau sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers „Edelweiß 2“ haben über zwei Stunden lang auf dem Hochplateau der Reiter Alpen nach einem vermeintlich verunglückten Münchner (26) gesucht. Seine Mutter hatte ihn wegen einer fehlenden Rückmeldung als vermisst gemeldet. Der junge Mann tauchte dann aber wohlbehalten auf einem Kaser im Gebiet der ehemaligen Reitertrettalm auf.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Münchner in Bergen vermisst: Mutter alarmiert Polizei - hohe Lawinengefahr

Die Mutter war auch wegen der erheblichen Lawinengefahr besorgt und hatte ihren Sohn bei der Polizei als vermisst gemeldet. Gegen 14.20 Uhr wurde dann die Bergwacht zur Suche im Gelände angefordert, „da das Handy seit Freitagabend nicht mehr im Netz eingeloggt und der Vermisste weder erreichbar noch auffindbar war“, heißt es weiter. Bekannt war nur, dass der Münchner am Freitag aufgestiegen war und auf einem Kaser bleiben wollte, um dort in Ruhe eine Arbeit zu schreiben. Der Bergwacht-Einsatzleiter schickte zwei Suchmannschaften mit der Seilbahn und mit dem All-Terrain-Vehicle (ATV) los, die das Gebiet rund um die Neue Traunsteiner Hütte und den Aufstieg über den Schrecksattel absuchten.

Ein Missverständnis löste einen großen Sucheinsatz der Bergwacht aus. © BRK BGL

Missverständnis löst Sucheinsatz nach Münchner (26) aus

Außerdem flog die Besatzung des Rettungshubschraubers den Sommerweg über den Schrecksattel ab, „da der Verdacht bestand, dass der junge Mann dort in eine Lawine gekommen sein könnte, was sich aber nicht bestätigte.“ Der 26-Jährige machte dann beim Suchflug am Reitertrett auf sich aufmerksam und gab den Rettern gegenüber an, dass offensichtlich ein Missverständnis vorlag. Er war sich sicher, dass er seiner Mutter gesagt hatte, bis Mittwoch am Berg bleiben zu wollen. (kam)

Gezuckerte Wälder, Berge und Seen: So schön ist der Winter in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.