Goldraub in Oberbayern: Polizei fasst Täter am anderen Ende Deutschlands

Von: Adriano D'Adamo

Nach acht Monaten fasste die Polizei die Goldräuber aus dem Keltenmuseum aus dem oberbayerischen Manching. Sie nahmen sie in Mecklenburg-Vorpommern fest.

Manching – Am 22. November 2022 wurden 483 Goldmünzen aus dem „Kelten Römer Museum“ im oberbayerischen Manching geraubt. Die Ausstellung im Keltenmuseum konnte nach einigen Monaten wieder wie gewohnt öffnen. Laut der Polizei belief sich der Wert der gestohlenen Beute auf rund 25 Millionen Euro. Acht Monate später fasste die Polizei die Täter.

Der Goldschatz wurde erst 1999 gefunden. © Frank Mächler

Goldräuber in Norddeutschland gefasst: Täter landen vor Gericht

Die Polizei nahm am 19. Juli vier Verdächtige fest. Diese befanden sich aber nicht mehr in Oberbayern, sondern im 620 Kilometer entfernten Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ermittlung übernahm die Soko „Oppidium“, welche die Täter aufspürte.

„Wir haben vier Männer in und bei Schwerin festgenommen. Der Zugriff an verschiedenen Orten erfolgte bereits Dienstagnachmittag“, sagte Ludwig Waldinger, Kriminalhauptkommissar vom Landeskriminalamt Bayern, gegenüber Bild. Er fügte hinzu, dass der Einsatz immer noch läuft und sie in mehreren Bundesländern Objekte durchsuchen. Laut dpa-Informationen seien auch Teile des Goldschatzes sichergestellt worden.

Am 19. Juli sollen die Verdächtigen laut Bild-Informationen verschiedenen Haftrichtern vorgeführt worden sein. Weitere Informationen zum Fund und Fall sollen am 20. Juli in einer Pressekonferenz vom Landeskriminalamt präsentiert werden. Die Täter sollen Verbindungen zu Clans gehabt haben.

