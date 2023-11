„Müssen nicht alles glauben, was uns aufgetischt wird“: Vergewaltiger muss neun Jahre ins Gefängnis

Von: Stefan Aigner

Der Angeklagte mit seiner Rechtsanwältin Susan Rechenbach-Auerswald auf dem Weg zum Gerichtssaal. © Stefan Aigner

Ende 2020 versetzte er Frauen in Regensburg in Angst und Schrecken. Nun wurde ein 34-Jähriger wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt.

Regensburg - Neun Jahre Gefängnis, aber keine Sicherungsverwahrung: So lautet das Urteil gegen einen Familienvater, der vor drei Jahren Jagd auf junge Frauen in Regensburg gemacht und eine 27-Jährige vergewaltigt hat.

Der 34-Jährige war erst Anfang dieses Jahres durch einen DNA-Test überführt worden, hatte aber sämtliche Taten bis zuletzt bestritten. Ein Punkt, dem sich Thomas Zenger, Vorsitzender Richter der fünfte Strafkammer am Landgericht Regensburg, auch in der Urteilsbegründung widmet.

Vergewaltiger muss neun Jahre ins Gefängnis: Er leugnete bis zum Schluss

„Es ist das gute Recht eines Angeklagten, Taten abzustreiten oder zu schweigen“, so Zenger. „Klar ist aber auch: Wenn wir gezwungen sind, eine Reihe an hoch traumatisierten Frauen zu vernehmen, sie das noch einmal durchleben lassen zu müssen und seelische Wunden aufzureißen, dann ist uns der Weg zur Strafmilderung abgeschnitten.“

Die Kammer sieht eine erdrückende Beweislast gegen den Altenpfleger. Im Einzelnen verurteilt wird er wegen schwerer Vergewaltigung, versuchter schwerer Vergewaltigung, eines schweren sexuellen Übergriffs, Bedrohung und sexueller Nötigung.

Vergewaltiger muss ins Gefängnis: Überführt durch Sperma-Spur

Der gebürtige Madagasse hatte zwischen Ende Oktober und Anfang November 2020 binnen weniger Tage zunächst drei junge Frauen mit einem Revolver bedroht und versucht, sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Während er von diesen Opfern jeweils abließ, weil sie schrien oder Passanten sich näherten, zwang er am 2. November 2020 eine damals 27-Jährige zum Oralverkehr.

Die Sperma-Spuren, die hier gesichert werden konnten, waren es, die ihn schließlich überführten. Zudem brachte die DNA ihn mit einem weiteren schweren sexuellen Übergriff an einer 19-Jährigen im Mai 2019 in Verbindung. Hier wurde seine DNA an dem Messer gefunden, mit dem er die Frau bedroht hatte.

Sperma-Spur überführt Vergewaltiger: „Der Kammer fehlt jede Phantasie, wie das zufällig an die Hand des Opfers gelangt sein könnte.“

Daran, dass der Mann all diese Taten begangen hat, hat die Kammer nach Abschluss der Beweisaufnahme keinen Zweifel. Die DNA-Spur nach der Vergewaltigung der 27-Jährigen bezeichnet Richter Zenger als „eindeutig“. Sie sei mit einer Wahrscheinlichkeit von „950 Trilliarden zu eins“ dem Angeklagten zuzuordnen.

Eine genauere Untersuchung habe zudem ergeben, dass das sichergestellte Sperma einem Mann mit dunkler Hautfarbe, dunklen Haaren und braunen Augen zuzuordnen sei. „Der Kammer fehlt auch jede Phantasie, wie das Sperma des Angeklagten zufällig an die Hand des Opfers gelangt sein könnte.“

Vergewaltiger verurteilt: Verräterische Google-Suchen offenbarten Täterwissen

Doch nicht nur das spricht gegen den Angeklagten. Google-Suchen, die auf seinem Handy rekonstruiert wurden, lauten unter anderem: „Wie lange bleibt DNA im Mund“. Der Mann hatte sich damit gerechtfertigt, dass er neugierig geworden sei, als er zum DNA-Test geladen wurde.

Doch tatsächlich war damals nicht öffentlich bekannt, dass es bei der Vergewaltigung zum Oralverkehr gekommen war. Der Angeklagte habe mit seiner Anfrage Täterwissen offenbart, so Richter Zenger. Dazu habe sich die Verteidigung – die Freispruch beantragt hatte – in ihrem Plädoyer in keinster Weise verhalten. „Ein Kammer muss nicht alles glauben, was ihr aufgetischt wird“, resümiert Zenger angesichts dessen.

Auch die Beschreibung seines Schals durch das Opfer und die Tatsache, dass die Lebensgefährtin des Angeklagten sein Alibi nicht bestätigt habe, ergäben ein „sehr, sehr rundes Bild“.

Vergewaltiger verurteilt: Immer dasselbe Muster

Auch im Fall der 19-Jährigen, die der Mann im Mai 2019 mit einem Messer bedroht hatte, gebe es neben der DNA weitere objektive Indizien.

Grundsätzlich gebe es bei allen Opfern eine ähnliche Täterbeschreibung – Statur, Hautfarbe und Größe stimmten weitgehend überein und träfen auf den Angeklagten zu. Die verschieden Tatorte bildeten ein „sehr, sehr enges Netz“, auffällig nahe bei den Wohn- und Arbeitsorten des Mannes.

Auch das Tatmuster sei stets ähnlich: Verfolgung der Opfer mit dem Fahrrad, ein Revolver, mit dem sie bedroht wurden, die Frage nach Zigaretten oder Hilfe, ehe es zur Bedrohung kam, eine gewisse Höflichkeit und der Versuch, gewähltes Deutsch zu sprechen.

Mehrere Täter? Kammer schließt diese Möglichkeit aus

Man habe in der Kammer über eine Alternativhypothese nachgedacht, so Zenger. Ein weiterer oder sogar mehrere Täter. Doch wie wahrscheinlich sei es, dass genau im selben Zeitraum ein Täter mit ähnlichem Aussehen, mit Fahrrad und Revolver und ähnlicher Vorgehensweisen Frauen bedroht und belästigt habe?

Wie wahrscheinlich sei es, dass dieser seine Taten beende, nachdem der 34-Jährige sei Opfer im Donaupark vergewaltigt hatte? Das Gericht schließt eine solche Möglichkeit aus.

„Waffenfokus“: Ungenauigkeiten in den Zeuginnenaussagen nicht relevant

Manche Ungenauigkeiten bei den Aussagen der Opfer – etwa, was die Frisur des Täters, die Farbe seiner Jacke oder seiner Schuhe beträfe, stufte die Kammer als nicht relevant ein. Generell seien Zeugen angesichts von Erinnerungslücken und -fehlern immer das schlechteste Beweismittel, so Zenger.

Jeder, der sich mit Aussageanalyse beschäftige, kenne zudem den Effekt des Waffenfokus, die Konzentration auf die konkrete Bedrohung, bei der alles andere in den Hintergrund trete.

Vor dem Hintergrund all dessen zeigt sich die Kammer von der Schuld des Angeklagten überzeugt und verurteilt ihn zu einer Gefängnisstrafe von neun Jahren. Von einer anschließenden Sicherungsverwahrung, wie sie die Staatsanwaltschaft beantragt hatte, sieht das Gericht ab.

Trotz mehrerer Bedrohungen: Keiner Sicherungsverwahrung für Vergewaltiger

Die Sicherungsverwahrung sei das schärfste Schwert, welches das Strafrecht der BRD zu bieten habe, so Vorsitzender Zenger. Es setze einen Hang zur Begehung schwerster Straftaten und ein dementsprechendes „eingeschliffenes Verhaltensmuster“ voraus. Diesen Hang habe die Kammer auch vor dem Hintergrund des psychiatrischen Sachverständigengutachtens nicht sicher feststellen können.

Der Angeklagte habe nach dem schweren sexuellen Übergriff 2019 eine Pause eingelegt, dann 2020 binnen kürzester Zeit eine Serie an Taten verübt. Seitdem sei aber nichts passiert. „Deshalb können wir nicht sicher sagen, dass wir einen notorisch disponierten Täter haben.“ Dem 34-Jährigen bleibt nun noch das Rechtsmittel der Revision.

