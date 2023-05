Botschafter für die Umwelt

Von: Susanne Stockmann

Vanessa Bosse und ihre Lehrerin Magdalena Martini von der Christoph-Probst-Mittelschule in Murnau © Magdalena Martini

Die Christoph-Probst-Mittelschule in Murnau trägt das Siegel „Umweltschule“. Doch die Schüler möchten noch mehr tun, deshalb setzen sich sich jeden Tag als Umweltbotschafter für Nachhaltigkeit ein. Die Neuntklässlerin Vanessa Bosse (14) und ihre Lehrerin Magdalena Martini verraten, wie jeder die Schule dabei unterstützen kann und was es mit dem Glücksprinzip auf sich hat.

Was machen die Umweltbotschafter?

Vanessa Bosse: Wir Umweltbotschafter, von der fünften bis zur zehnten Klasse, gehen jeden Tag nach dem Unterricht durch die Klassenzimmer und Gänge und schauen, ob Lichter aus, die Heizungen runtergedreht und die Computer abgeschaltet sind. Wir achten auf alles, was unnötig Energie verbraucht.

Magdalena Martini: Als es in diesem Winter darum ging, besonders viel Energie zu sparen, hatten wir einige Schüler, die intensiv nachgehakt haben, ob es nötig sei, die Heizungen auf den Gängen voll aufzudrehen oder den Kopierer im Lehrerzimmer am Wochenende auf Standby laufen zu lassen.

Vanessa Bosse: Wir waren auch beim Bürgermeister, weil wir wissen wollten, wie viel Energie unsere Schule schon eingespart hat. Da wir mit der Realschule und dem Gymnasium zusammen verrechnet werden, ist das leider nicht zu beziffern. Wir wollten für das gesparte Geld Bäume kaufen und pflanzen. Bürgermeister Rolf Beuting hat jedoch zugesagt, dass die Stadt uns eine Pflanzaktion finanziert.

Euer Umwelt-Engagement tragt ihr mit dem Projekt Glücksprinzip aus der Schule in die Öffentlichkeit. Was bedeutet das?

Magdalena Martini: Das Glücksprinzip entstand aus einer Projektgruppe in den 5. Klassen und der Name ist einem Film entlehnt, in dem es heißt: „Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“

Vanessa Bosse: Wir möchten erreichen, dass die Menschen ihr Verhalten überdenken. Es gibt zwei Fragebögen zu den Themen Umwelt- und Energieverhalten. Da wird z.B. gefragt: Verwenden Sie Taschen oder Körbe zum Einkaufen? Oder: Füttern Sie heimische Singvögel? Oder: Schalten Sie Standby-Geräte nachts aus? Es gibt drei Antwortmöglichkeiten: Ja, Naja, Nein. Insgesamt sind es 50 Fragen und wir bitten darum, dass jeder Mensch sich drei Bereiche auswählt, in denen er sein Verhalten so ändert, dass er ein Nein oder ein Naja in ein Ja verwandelt. Wir freuen uns, wenn dies als Vereinbarung per Mail an uns geschickt wird.

Wie viele machen mit?

Magdalena Martini: Insgesamt haben wir bisher 70 Rückmeldungen. Viele stört, dass wir um eine E-Mail-Adresse bitten. Aber diese wird nur dazu verwendet, um einmal an unser Projekt zu erinnern und danach gelöscht. Wir wünschen uns, dass das Glücksprinzip von jedem, der mitmacht, an drei Menschen weitergegeben wird, so dass aus einer kleinen Idee eine große Umweltaktion wird, die bestenfalls um die ganze Welt geht!

Vanessa, Du bist für dein Umwelt-Engagement rund um das Plastikfasten in Riegsee schon einmal ausgezeichnet worden. Hast Du noch Kontakt in die Politik und versuchst auch dort etwas zu bewirken?

Vanessa Bosse: Ich bin bei „Jugend im Gespräch“ dabei, da kommen Jugendliche in die Ministerien der bayerischen Regierung. Einen Tag lang arbeiten wir zusammen und tragen anschließend unsere Anliegen dem jeweiligen Minister vor. Kürzlich waren wir im Umweltministerium und ich habe dem Minister Thomas Glauber das Glücksprinzip erklärt und es ihm später per Mail geschickt. Er hat schnell geantwortet und macht sogar mit, obwohl er bereit die meisten Antworten mit Ja angekreuzt hatte. Ich glaube ihm das, er ist schon richtig aktiv und hat sich trotzdem verpflichtet, noch mehr zu tun. Das hat mich sehr gefreut. Weitere Infos und Kontakt: schuelerfirma@ms-murnau.de