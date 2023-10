Jagd auf Frauen in Regensburg: Google-Anfragen belasten mutmaßlichen Vergewaltiger – „Kann das nicht erklären“

Von: Stefan Aigner

Der Angeklagte mit seiner Rechtsanwältin Susan Rechenbach-Auerswald auf dem Weg zum Gerichtssaal. © Stefan Aigner

2020 soll er Jagd auf Frauen in Regensburg gemacht und eine von ihnen vergewaltigt haben. Neben einer DNA-Probe belasten den Angeklagten auch Google-Anfragen.

Regensburg - Demnächst sollen im Prozess um eine Vergewaltigung im Regensburger Donaupark die Plädoyers gehalten werden. Zusätzlich zu einem positiven DNA-Test haben den Angeklagten auch Google-Suchanfragen belastet, die auf seinem Handy rekonstruiert werden konnten.

Mit dem Revolver auf der Jagd nach jungen Frauen: Sperma-Spuren brachten den Fahndungserfolg

Wie berichtet, soll der heute 34-Jährige zwischen Oktober und November 2020 in Regensburg regelrecht Jagd auf junge Frauen gemacht, sie mit einer Waffe bedroht und sexuell belästigt haben. Bei vier seiner Opfer ließ er, nachdem diese um Hilfe gerufen oder sich gewehrt hatten, ab.

Am 2. November aber soll er im Donaupark eine 27-Jährige gezwungen haben, ihn oral zu befriedigen, während er sie gleichzeitig mit einem Revolver bedrohte. Die Polizei konnte noch am selben Abend Sperma an der Hand, aber auch aus dem Mund des Opfers sicherstellen. Doch groß angelegte DNA-Reihentestungen brachten zunächst keinen Erfolg.

Erst fast drei Jahre später gab es bei einer DNA-Probe, die der zwischenzeitlich nach Thüringen verzogene Mann im Zuge einer neuerlichen Reihentestung im Januar 2023 abgab, dann einen Treffer. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Trotz positivem DNA-Test: Angeklagter streitet alles ab

Seit 1. September muss sich der Vater von zwei Kleinkindern vor Gericht verantworten. Ihm droht Sicherungsverwahrung. Trotz der positiven DNA-Probe, die ihn auch mit einer versuchten Vergewaltigung im Jahr 2019 in Verbindung bringt, bestreitet der gelernte Altenpfleger sämtliche Vorwürfe.

Umso verräterischer klingen die Google-Anfragen, die nun ein IT-Sachverständiger vor Gericht präsentierte. Unter anderem: „Strafe bei Vergewaltigung“, „Wie viel Zeit im Gefängnis für sexuelle Belästigung mit Waffe“, „Wie kann man die DNA verdoppeln“, „Wie lange bleibt DNA im Mund“.

Verräterische Google-Anfrage mit Insider-Wissen: Richter fragt intensiv nach

Den Vorsitzenden Richter Thomas Zenger veranlasst dies zu intensiven Nachfragen. Denn die Details der Tat vom Donaupark waren nicht öffentlich bekannt.

„Wissen Sie wie das aussieht?“, dringt er auf den Angeklagten ein. „Wissen Sie, auf was für Ideen man da kommen könnte?“. Ob er das erklären könne, will Zenger von dem 34-Jährigen wissen. Doch der Angeklagte blickt nur verständnislos zur Richterbank. Zuckt mit den Achseln.

Verräterische Google-Anfrage mit Insider-Wissen: Mutmaßlicher Vergewaltiger „kann das nicht erklären“

Er habe die Einladung zu einem DNA-Test bekommen und sei neugierig geworden, sagt er zunächst. „Das erklärt doch nicht, warum Sie nach DNA im Mund gesucht haben“, hakt Zenger nach. Der Kammervorsitzende hält dem Angeklagten mehrere seiner Google-Suchen im Wortlaut vor. Er erwähnt dezidiert, wo und wie das Sperma mit der DNA des Angeklagten sichergestellt wurde.

„Können Sie sich vorstellen, wie das im Rahmen einer vorläufigen Beweiswürdigung wirkt?“ Doch der gebürtige Madagasse signalisiert weiter Unverständnis. Nachdem er sich mit der Dolmetscherin länger ausgetauscht hat, schiebt er schließlich noch nach. „Ich verstehe, was Sie fragen. Aber ich kann das nicht erklären.“

