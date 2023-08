Mutmaßlicher Angriff auf Augsburger AfD-Politiker – „Schwere Prellungen im Gesicht“

Von: Miriam Haberhauer

Nach einem Grillfest wurde Andreas Jurca mutmaßlich auf dem Nachhauseweg angegriffen. Er war in Begleitung eines Partei-Kollegen.

Augsburg – In der Nacht von Freitag auf Samstag (11.-12. August) wurde der AfD-Politiker Andreas Jurca (35) im Stadtgebiet Augsburg mutmaßlich Opfer eines gewaltsamen Übergriffs. Die Polizei äußerte sich bislang nicht zu den Vorfällen. Jurca ist aktuell Vorsitzender der AfD-Fraktion im Augsburger Stadtrat, sowie Vorsitzender des Kreisverbandes Augsburg und Kandidat für die Landtagswahl in Bayern.

Andreas Jurca (35) kandidiert aktuell für die anstehende Landtagswahl. © Michael Bihlmayer/imago images

Auf dem Nachhauseweg: AfD-Politiker mutmaßlich angegriffen

In einer auf YouTube veröffentlichen Pressemitteilung schilderte der 35-Jährige die Vorfälle. Demnach sei Jurca nach einem Grillfest in Augsburg-Oberhausen gemeinsam mit einem Partei-Kollegen zu Fuß auf dem Heimweg gewesen, als ihn eine „größere Gruppe“ angesprochen hatte. Einer der mutmaßlichen Angreifer habe den Politiker nach seinem Namen und ob er der Mann auf den Plakaten sei, gefragt – Jurca kandidiert derzeit für den Landtag.

Als der 35-Jährige dies bestätigte, habe er den ersten Schlag kassiert, sagt Jurca. Auch sein Begleiter wurde nach eigenen Angaben körperlich angegriffen. Jurca sei durch die Schläge zu Boden gegangen, wo weiter auf ihn eingetreten worden sei. Im Zuge der Auseinandersetzung habe er „schwere Prellungen im Gesicht“, sowie Verletzungen am Sprunggelenk davongetragen. Jurca belegt seine Aussagen mit einem Foto, auf dem er mit zugeschwollenen Gesicht und blauen Augen abgebildet ist.

In Oberhausen angegriffen – AfD-Politiker erstattet Anzeige

Die Gruppe sei nach dem Angriff geflüchtet, die AfD-Politiker alarmierten noch vor Ort die Polizei und erstatteten Anzeige. Die Polizei bestätigte, dass Anzeige erstattet wurde, bislang jedoch nicht den Tathergang. Man wolle sich im Laufe des Montagnachmittags dazu äußern, so ein Polizeisprecher. Was die Polizei zum Fall sagt, lesen Sie umgehend hier in einem Update.

