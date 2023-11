Junge Mutter brutal erwürgt: Neue DNA-Spuren in Cold Case gefunden – Täter trat erneut in Erscheinung

Von: Felix Herz

Im Jahr 1990 wurde Claudia Obermeier Opfer eines Sexualdelikts und anschließend ermordet. Nun fand die Polizei neue Spuren – und bekam Hinweise aus der Bevölkerung.

Schwabach – Vor 33 Jahren machte sich die damals 22-jährige Claudia Obermeier nach einem Fest auf den Heimweg. Dort kam sie jedoch nie an. Ein Spaziergänger fand ihre Leiche in einem Waldstück in Röthenbach an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land. Nach Angaben der Polizei war sie Opfer eines Sexualdelikts geworden und von einem unbekannten männlichen Täter erwürgt worden. 33 Jahre später fand die Polizei nun neue Spuren.

Neue Spur im Cold Case: 22 Jahre nach brutalem Mord: Täter tritt erneut in Erscheinung

Vor kurzem hat die Kriminalpolizei den schlimmen Mordfall neu aufgerollt und ist dank moderner Analysemethoden bei der erneuten Sichtung der Beweismaterialien auf vielversprechende DNA-Spuren gestoßen. Ein Abgleich mit der DNA-Analysedatei beim Bundeskriminalamt ergab der Polizei zufolge, dass der Mörder 22 Jahre später erneut DNA-Material an einem Tatort hinterlassen haben könnte: bei einem Einbruch in einem Rohbau in Nürnberg.

Dank neuer, vielversprechender Spuren wurde ein Cold Case nun neu aufgerollt und auch bei „Aktenzeichen XY“ thematisiert. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung sind nun bei der Polizei eingegangen. © NEWS5 / Merzbach / Merkur-Collage

Bei dem Einbruch war vor allem Werkzeug entwendet worden. Somit gibt es einen Verdächtigen, der im Jahr 1990 Claudia Obermeier brutal ermordete und im Jahr 2012 bei einem Einbruch Werkzeug stahl. Mit diesen Hinweisen wandte sich die Polizei nun am Mittwoch, 8. November, an die Bevölkerung – via der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ (Folge gibt es noch in der Mediathek). Und: Der Auftritt in der Sendung war erfolgreich.

Vielversprechender Auftritt bei „Aktenzeichen XY“: Viele Hinweise aus der Bevölkerung

Zwei Ermittler hatten den Mordfall an Claudia Obermeier bei „Aktenzeichen XY“ vorgestellt und um Hinweise gebeten. Nun gab die Polizei bekannt, dass rund 40 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen sind. „Das zeigt uns, dass der Fall nach wie vor präsent ist“, sagte Polizeisprecher Marc Siegl am Donnerstag, 9. November. Die Hinweise werden nun gesichtet und ausgewertet.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter hat die Polizei auch eine Belohnung ausgesprochen. Auf Flyern, die die Polizei ebenfalls verteilte, sind 10.000 Euro ausgeschrieben. (fhz)

