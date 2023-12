Mutter versuchte noch, ihn festzuhalten: Bub stürzt aus Skilift acht Meter in die Tiefe

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Ein Junge ist im Allgäu aus einem Sessellift acht Meter in die Tiefe gestürzt (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Bügel des Skilifts ließ sich nicht richtig schließen. Der Junge stürzte daraufhin acht Meter in die Tiefe und kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Nesselwang - Ein sieben Jahre alter Junge ist etwa acht Meter tief aus einem Skilift im Allgäu gefallen. Dies teilte die Polizei am Montag, 11. Dezember, mit. Der Bügel des Sessellifts in Nesselwang, im Landkreis Ostallgäu, hatte sich vor dem Unglück am Sonntag nicht korrekt verriegeln lassen.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Junge stürzt im Allgäu aus Skilift: Bub kommt verletzt ins Krankenhaus

Die Mutter des Kindes unternahm den Versuch, ihren Sohn festzuhalten. Trotz ihrer Bemühungen stürzte der Kleine auf eine Skipiste. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Anschließend wurde er mit einem Helikopter in ein Krankenhaus transportiert. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang hat die Polizei eingeleitet. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Gezuckerte Wälder, Berge und Seen: So schön ist der Winter in Bayern Fotostrecke ansehen

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.