15-Jährige verstümmelt in Brunnenschacht: Polizei will mit neuer Spur 45 Jahre alte Bluttat aufklären

Am 16. Juni 1978 wurde die Leiche eines Mädchens in einem Brunnenschacht bei Schwandorf (Oberpfalz) gefunden. Nun gibt es einen neuen Hinweis. Ermittler hoffen damit den Fall doch noch aufzuklären.

Schwandorf – Vor 45 Jahren verschwand die 15-jährige Christa Mirthes aus Schwandorf. Im Januar 1978 verließ sie ihr Elternhaus, am 30. April des gleichen Jahres soll sie Ermittlungen zufolge ein letztes Mal von Zeugen gesehen worden sein, ehe am 16. Juni zwei spielende Kinder ihre verstümmelte Leiche in einem Brunnenschacht in der Klosterstraße vorfanden – mitten in der Innenstadt Schwandorfs. Der brutale Tod der Jugendlichen schockierte damals auch die Ermittler. Der Mörder ist bis heute nicht gefasst.

Christa Mirthes wurde 1978 brutal ermordet und ihre Leiche in einem Brunnenschacht im Zentrum von Schwandorf entsorgt. © Kripo Amberg/Imago

Neue Spur nach 45 Jahren: Wird der Mörder doch noch gefasst?

Seit Januar 2023 hat die Kriminalpolizei Amberg eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich erneut mit diesem „Cold Case“ befasst. Nun haben die Beamten tatsächlich einen möglichen Durchbruch erzielt: Eine bislang unentdeckte DNA-Spur wurde sichergestellt. Sie, so hoffen die Ermittler, soll helfen, den Mörder doch noch zu überführen – fast ein halbes Jahrhundert nach dem grausamen Mord an der jungen Frau.

Ein Foto von der Klosterstraße in Schwandorf aus dem Jahr 1978. © Kriminalpolizei Amberg

„Alle Asservate von damals wurden nochmals mit modernster Technik untersucht“, erklärte Polizeisprecher Claus Feldmeier. Dabei sei es gelungen, die DNA-Spur zu sichern, die damals nicht gefunden werden konnte. Ein Baustein, der nun bei den Ermittlern große Hoffnungen weckt, den Fall nach der langen Zeit doch noch aufzuklären. Ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Immer wieder werden alte Mordfälle aufgerollt und mithilfe neuster Technik nochmal überprüft. Dabei haben neue DNA-Spuren schon oft zum Erfolg geführt, wie etwa im Mordfall an einer Frau aus dem Jahr 1992 in einem Maisfeld bei Düsseldorf.

„Die Tote aus dem Brunnenschacht“ beschäftigt Region schon lange

Der Fall Christa Mirthes beschäftigt bereits seit längerem die Polizei und auch die Medien. Journalisten und Journalistinnen von Oberpfalz-Medien haben sich in ihrem Podcast Onetz.de mit dem Cold Case befasst. Redakteur Sebastian Böhm zeichnet darin eindrücklich nach, wie die Leiche von den zwei Jungen damals gefunden wurde: „Auf einem Brunnenschacht sammelten sich ungewöhnlich viele Fliegen. Als sie die Stelle genauer unter die Lupe nahmen, fanden sie eine Hand, die herausragte. Die Hand der bestialisch ermordeten Christa Mirthes.“

Die 15-jährige Christa Mirthes ist vor 45 Jahren ermordet worden. © Kriminalpolizei Amberg

„Der Brunnen war ungefähr 1, 30 Meter tief und einen Durchmesser von einem Meter. Und die Leiche lag völlig nackt im Schacht“, so erzählt es der damalige Ermittler Alfred Reindl im Interview mit Sebastian Böhm. Dass der Fall noch aufgeklärt werden könnte, hielt Reindl in diesem Gespräch, Anfang 2023, nicht für wahrscheinlich. Wie weit die Ermittler jetzt nun mit der neuen DNA-Spur tatsächlich kommen, bleibt abzuwarten.

Belohnung für sachdienliche Hinweise: 10.000 Euro

Die Ermittler wollen jedenfalls weiter auf Zeugen setzen, erklärt Feldmeier. „Vielleicht sei jetzt jemand bereit für eine Aussage, der damals nicht sprechen wollte.“ Die Staatsanwaltschaft Amberg weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass, mit Ausnahme des Mordes, sämtliche Straftaten inzwischen verjährt seien. Hinweisgeber müssen daher nicht fürchten, sich selbst mit einer Aussage zu belasten oder einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Mordfalls beitragen können, belohnt das Bayerische Landeskriminalamt mit 10.000 Euro.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-2040 (außerhalb der Bürozeiten: 09621/890-2801) entgegen genommen.

