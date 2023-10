Nach 454 Jahren ist Schluss: Traditions-Apotheke in Nürnberg schließt zum Jahresende

Von: Lisa Metzger

Teilen

Die Bindergass Apotheke, auch Sternapotheke genannt, existiert bereits seit 454 Jahren in Nürnberg. Ende 2023 schließt die Apotheke nun endgültig. © IMAGO/Yay Images

Die Sternapotheke in der Nürnberger Altstadt gab es sprichwörtlich schon immer. Nun schließt sie zum Jahresende. Der Inhaber schweigt über die Gründe. Über den Aufstieg und Fall einer Nürnberger Institution.

Nürnberg - „Auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende...“, so steht es im Schaufenster der Sternapotheke in der Bindergasse 22 in Nürnberg – für alle Welt zu lesen, das Ende einer Ära. Denn die Apotheke in der Nürnberger Altstadt ist im Grunde schon eine Institution für sich: mit über 400 Jahren Geschichte gehört sie fest ins Stadtbild. Doch nun, diese traurige Kunde: Die Bindergass-Apotheke schließt zum Jahresende. Was sind die Gründe?

Traditionsapotheke in Nürnberg macht dicht: Inhaber schweigt über Grund für Schließung

Einige große Wirtschaftskrisen und zwei Weltkriege hat sie überstanden, doch nun ist Schluss: Die Sternapotheke in der Bindergasse in Nürnberg schließt Ende 2023. Über die Gründe schweigt sich der Inhaber Matthias Mauser, der das Geschäft bereits in der 3. Generation leitet, jedoch aus. Auf telefonische Nachfrage der Redaktion wollte er keine Auskunft erteilen. Der Grund für die Schließung bleibt daher unbekannt.

(Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie über alle Entwicklungen, News und Geschichten aus der Franken-Metropole.)

Stetiger Apothekenrückgang in Bayern und Deutschland

Auch der bayerische Apothekenverband kann und will sich dazu nicht äußern. „Warum die einzelne Apotheke vor Ort schließt, weiß ich nicht“, sagt Pressesprecher Thomas Metz. Fakt sei jedoch, dass es bereits seit zwölf Jahren einen stetigen Apothekenrückgang gebe. „Seit 2011 haben 600 Apotheken allein in Bayern geschlossen. Aktuell haben wir noch etwas über 2800 Geschäfte.“ Den einen Grund dafür gebe es natürlich nicht. Die Ursachen für diesen Rückgang seien vielfältig.

Letztlich sei aber nicht zu verschweigen, dass die gestiegenen Kosten bei gleichbleibender Vergütung rezeptpflichtiger Medikamente, Apotheken extrem belasten würden, sagt Metz. Nicht zuletzt dieser Missstand habe neuerdings dazu geführt, dass die Apotheker ihre Geschäfte für einen Tag geschlossen hatten. „Auch im November werden die Apotheken in ganz Bayern wieder für einen Tag schließen. Wir müssen auf diese Missstände aufmerksam machen.“

Bilder aus Stadtarchiv bestätigen die Aufnahmen

Für die Sternapotheke kommt das zu spät. Zumal der Grund für die Schließung auch eine ganz andere Ursache haben könnte. Laut Nordbayern.de soll die Traditionsapotheke bereits 481 Jahre bestehen. Eine Zahl, die das Stadtarchiv Nürnberg nicht bestätigen kann. „In unseren Beständen lassen sich einige Bilder von der Sternapotheke in der Bindergasse 22 nachweisen“, sagt Judith Ringler auf Anfrage. „Eine Apotheke kann aber erst seit 1569 nachgewiesen werden.“ Folglich ist das Ladengeschäft 454 Jahre alt. Haben die Inhaber auch stets gewechselt, die Räumlichkeiten blieben dieselben – wenngleich die Zeit das Interieur stark verändert hat.

Seit 454 Jahren in Nürnberg: Die Bindergass Apotheke, auch Sternapotheke genannt, wie sie früher aussah. © IMAGO/Yay Images

Heute wirkt die Sternapotheke modern. Wer in sie eintritt, ahnt nicht, dass hier über vierhundert Jahre Menschen ein und aus gingen, um Medikamente zu besorgen und ein Heilmittel für ihr Leiden zu finden. Einzig die Hausmittel mit ihren sonderbaren Namen verraten den altertümlichen Charakter der Apotheke: der „Stern“ Schleimsaft etwa soll zur natürlichen Befeuchtung der Mund- und Rachenscheimhaut dienen – angewendet bei Husten, Halsschmerzen und Heiserkeit ist er ein pflanzliches Medizinprodukt ohne Konservierungsstoffe. Oder auch das Zehngliederöl, welches als bewährtes Hausmittel bei allerlei Muskel- und Nervenschmerzen, wie auch bei Verstauchungen und Zerrungen helfen soll. Künftig müssen sich die Kunden nun andere Hausmittel für ihre Gebrechen suchen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.