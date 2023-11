Nach Auftritten bei Corona-Demos: Lehrerin fliegt von Schule und aus Beamtenverhältnis

Von: Felix Herz

Eine Lehrerin aus Bayern war bei Corona-Demos aufgetreten und erschien nicht zum Unterricht, als die Hygienemaßnahmen an der Schule umgesetzt wurden. Nun wurde das Ende ihres Beamtenverhältnisses vom Gericht bestätigt. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Auftritte bei Corona-Demos und Protest gegen die Hygienemaßnahmen: Eine Lehrerin aus Bayern wurde daher aus ihrem Beamtenverhältnis entfernt.

München/ Landsberg – 13 Jahre lang war sie Lehrerin an einem Gymnasium in Landsberg, dann kam Corona. In Zeiten der Pandemie war die Pädagogin gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, besonders mit den Hygienemaßnahmen stand sie auf Kriegsfuß.

Lehrerin erschien nicht mehr zum Unterricht, trat auf Corona-Demos auf – Beamtenstatus verloren

2020 quittierte die Lehrerin ihren Dienst an dem Landsberger Gymnasium, berichtet bild.de, vor allem, weil sie gegen die Maskenpflicht war. Stattdessen trat die heute 53-Jährige auf Corona-Demos auf – bei einer solchen Veranstaltung in Landsberg sagte sie damals, sie dürfe nicht mehr unterrichten, weil sie Luft zum Atmen brauche. Die Rede war gefilmt und ins Netz gestellt worden und sorgte für viel Wirbel in den Medien.

Immer weiter rutschte die Lehrerin dann in die Verschwörungsszene ab. Bei einer anderen Demo sprach sie davon, dass Kinder indoktriniert würden und der Staat nur noch aus Marionettenfiguren bestehe, berichtete sz.de 2021. Das Landsberger Gymnasium wollte die Pädagogin daraufhin loswerden, klagte auf Beendigung des Beamtenverhältnisses. Ende 2021 entschied das Verwaltungsgericht München dann, dass die damals 51-Jährige aus ihrem Beamtenverhältnis entfernt wird.

Lehrerin klagt gegen Beendingung des Beamtenverhältnisses – und verliert

Das Ende des Beamtenverhältnisses bedeutete für die Lehrerin laut SZ, dass sie ihre Pensionsansprüche verliert und nicht mehr unterrichten darf. Das Verwaltungsgericht München hat das Urteil aus dem Jahr 2021 nun bild.de zufolge endgültig bestätigt – es ist somit rechtskräftig. (fhz)

