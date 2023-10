Nach Chip-Challenge: Erneut bringt gefährliche Aktion zwei Teenager ins Krankenhaus

Von: Lisa Metzger

Jugendliche stacheln sich durch die sozialen Medien zu riskanten Aktionen an. Immer wieder wird über den gefährlichen Trend berichtet. Nun mussten zwei Mädchen aus Garmisch deswegen in ein Krankenhaus.

Garmisch-Partenkirchen - Wegen einer Internet-Challenge mit einem scharfen Kartoffelchip sind zwei Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen am Freitag (13. Oktober) in eine Klinik gekommen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur am Samstag. Nach ersten Informationen haben die beiden Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren an einer sogenannten „Hot Chip Challenge“ teilgenommen, bei der die Teilnehmenden jeweils einen Tortillachip essen. Laut Herstellerangaben soll es sich um den schärfsten Chip der Welt handeln. Verbreitet werden diese Herausforderungen unter den Jugendlichen oftmals durch die sozialen Medien.

Die beiden Mädchen hatten sich die Chips am Freitag in einem Automaten gekauft und gegessen, teilte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presseagentur am Samstag mit. Danach ging es los: Sie bekamen akute Atemprobleme und wurden in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei bleiben sie dort vorerst in stationärer Überwachung.

Die „Hot Chip Challenge“ geht bei TikTok viral. © mw

Experten warnen immer wieder vor gefährlichem Trend

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung. Bereits im September hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vor solchen Mutproben gewarnt. „Der Verzehr führte vereinzelt bereits zu ärztlichen Noteinsätzen“, erklärte der BfR mit Bezug auf die Hot Chip Challenge. Auch andere Herausforderungen, die Jugendliche in den sozialen Netzwerken untereinander teilen, können gefährlich für Leib und Leben werden – bei der sogenannten Deo-Challenge gab es bereits zwei Todesfälle in Deutschland.

