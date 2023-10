Nach Corona-Testlauf: Regensburg schafft Winterpause für Freisitze ab

Von: Stefan Aigner

Gastronomen in Regensburg dürfen künftig das ganze Jahr Freisitze aufstellen. © Merlin Szabó

In der Stadt Regensburg läuft die Freisitzsaison für die Gastronomie ab sofort das ganze Jahr. Zuvor war das im Dezember und Januar untersagt.

Regensburg - Exakt 40 Jahre muss man zurückgehen, um nachzulesen, woher die ehemals strikten Regelungen zur Freisitzsaison in der Stadt Regensburg herrühren. Gemäß der „Richtlinien für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Außenbewirtschaftung von Gaststätten in der Altstadt vom 25.05.1983“ war es Gastronominnen an lediglich sechs Monaten im Jahr erlaubt, ihre Gäste auch draußen zu bewirten.

Freisitzsaison in Regensburg: Strikte Regelung erstmals 2007 gelockert

Das änderte sich 2007, als die (ohnehin allein regierenden) CSU beantragte, doch etwas großzügiger zu sein und die Außengastronomie künftig vom 1. März bis zum 31. Oktober, also acht Monate, zu genehmigen. Gegen Gebührenerhöhung versteht sich. „Darüber hinaus sollen je nach Wetterlage 30 Tage vor und nach den oben genannten Daten Freisitze geduldet werden“, hieß es generös.

Dann geschah lange nichts. Bis Corona kam. Den von der Krise und den damit einhergehende Beschränkungen gebeutelten Wirten wurden zwischen 2020 und 2022 auch noch Dezember und Januar als kostenfreie Freisitzduldungsmonate bewilligt.

Freisitzsaison in Regensburg: Testweise Aussetzung der Winterpause während Corona verlief problemlos

Und weil das so gut geklappt hat, steht nun eine dauerhafte Abschaffung der Regensburger Freisitz-Winterpause an. Das hat Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) kürzlich bei einer Sitzung des städtischen Verwaltungs- und Finanzausschusses verkündet.

Maltz-Schwarzfischer reagierte damit auf eine Anfrage ihres Vorgängers Joachim Wolbergs. Der Fraktionsvorsitzende der Brücke und ehemalige Regensburger Oberbürgermeister hatte vor ein paar Monaten gefragt, ob Freisitze auch im Dezember und Januar dauerhaft erlaubt werden könnten, wenn die Gastronomen dafür sorgten, dass es zu keinen Konflikten mit Räumfahrzeugen komme.

Freisitzsaison in Regensburg: Neue Richtlinien im Januar

Diese Frage hat die Stadtverwaltung nun bejaht. Es habe sich herausgestellt, dass es, als man auch noch im Dezember und Januar draußen sitzen durfte, „kaum oder nur unerhebliche Konflikte“ gegeben habe, so die Oberbürgermeisterin. „Eigentlich gar keine.“

Deshalb werde die Verwaltung in Bälde eine geänderte Fassung der entsprechenden Richtlinien vorlegen. Weil dies laut der OB aber noch bis Januar dauert, wird es im September derweil noch einmal geduldet, Tische und Stühle vors Lokal zu stellen, sofern diese für den Winterdienst jeweils wieder beiseite geräumt werden.

Freisitzsaison in Regensburg: Probleme mit Ungeziefer unter Paletten-Aufbauten

Eine Einschränkung gebe es mit Blick auf „Marktereignisse“, also insbesondere den Christkindlmarkt. Dafür müssten die Freisitze dann zurückgebaut werden. Auch bei den im Zuge von Corona erlaubten Holzpaletten-Aufbauten auf den Parkplätzen müsse etwas unternommen werden, so Maltz-Schwarzfischer.

Hier gebe es stellenweise Probleme mit Ratten und anderem Ungeziefer. Dies müsse regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls für Abhilfe gesorgt werden.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns.