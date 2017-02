Nach dem Doppelmord: Ein Ort steht unter Schock

Königsdorf - Der brutale Doppelmord in Höfen schockiert den kleinen Ort im Voralpenland. Viele Anwohner fühlen sich nicht mehr sicher. Wir fragten die Menschen nach ihren Gefühlen.

Es ist ein wunderschöner Tag gewesen in Höfen, dem Weiler mit all den schön gepflegten Einfamilienhäusern vor dem herrlichen Alpenpanorama. Die Sonne wärmte schon richtig, Schneeglöckchen blitzen aus dem Boden, die Kinder in den Ferien ließen sich die Faschingskrapfen draußen auf der Terrasse schmecken. Aber diese Idylle ist überschattet von: Angst! Der grausame Raubmord hat alle hier in dem Dörfchen im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen geschockt. Denn: Der oder die Täter sind noch immer auf der Flucht.

Anwohnerin Heidi H. (59) geht am Vormittag mit ihren Hunden Gassi. „Wir haben hier alle Angst“, erzählt sie der tz. „Ich kann kaum schlafen. Obwohl auch nachts Polizei da ist.“ Irgendwie will sie sich schützen: „Ich hab mir ein Messer neben das Bett gelegt und eine schwere Taschenlampe. Zur Verteidigung. Wir fragen uns alle, wer das getan hat.“ Heidi H. will sich nicht von vorne zeigen, zu groß ist die Furcht vor den Tätern.

+ Anwohnerin Heidi H. hat Angst. © Jantz

Eine Nachbarin etwa sagt: „Man hat jetzt schon ein ungutes Gefühl. Unser Haus ist sowieso immer gut verschlossen. Man schaut, dass man nie ein Fenster gekippt lässt. Und jetzt natürlich erst recht.“

Die Gedanken aller Höfener sind jetzt vor allem bei der schwer verletzten Luise S. (76). „Wir hoffen alle, dass sie durchkommt“, sagt ein Freund, der Luise S. gut kannte. Oft hätten sie sich getroffen. „Sie war für ihr Alter noch recht aktiv.“ Die 76-Jährige sei oft in der Tölzer Gegend beim Wandern gewesen. Ursprünglich stammt Luise S. aus München, dort ist seit seinem Tod vor vier Monaten auch ihr Mann Manfred beerdigt. Seitdem sei Luise S. viel alleine gewesen, sagt ihr Bekannter.

Hans Hartl, der Mesner und Vorstand der Königsdorfer Feuerwehr sagt der tz, dass auch er Luise S. nur flüchtig kannte. „Sie und ihr verstorbener Mann waren immer nette, freundliche Leute. Die Höfener sind ja eine sehr gute Gemeinschaft, da kennt sich jeder, da helfen alle zusammen, feiern Feste.“ Luise S. und ihr Mann seien da aber nicht sehr aktiv gewesen.

+ Mesner Hans Hartl kennt die Verletzte. © Jantz

„Wissen Sie, ich bin jetzt seit 23 Jahren Mesner hier. Ich habe das Gefühl, die Kriminalität nimmt bei uns stark zu. Immer mehr Einbrecher sind unterwegs. Man glaubt immer, solche Verbrechen passieren irgendwo. Aber hier? Direkt vor unserer Haustür? Das ist wirklich schlimm.“

Die Polizei jedenfalls hat reagiert auf die Angst der Leute: „Wir erhöhen die Polizeipräsenz“, hieß es gestern auf der Pressekonferenz. Berittene Polizei und Hunde sollen jetzt unterwegs sein. Damit sich die Leute wieder sicher fühlen können.