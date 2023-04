„Bisher hat niemand Müll vor das Haus des Landrats gekippt“: Staatsanwaltschaft äußert sich nach Drohbrief

Von: Adriano D'Adamo

Ein anonymer Absender verschickte einen Drohbrief an Jens Marco Scherf. (Symbolbild) © IMAGO/Martin Wagner

Zwei Wochen nachdem der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf einen Drohbrief erhielt, hat die Polizei keine Hinweise auf die Verdächtigen finden können. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Miltenberg – Der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf hat vor zwei Wochen einen Drohbrief erhalten. Der Autor des Briefes drohte damit, Müll vor dem Haus des Grünen-Politikers abzuladen. Daraufhin übernahm die Polizei die Ermittlungen wegen versuchter Nötigung. Jedoch konnte sie bisher keinen Verdächtigen ausfindig machen.

Noch keine Hinweise erhalten: Kein Müll vor der Haustür

„Bisher hat niemand Müll vor das Haus des Landrats gekippt“, so die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. Weiterhin teilt sie mit, dass sie bisher keine Hinweise auf die Identität des Absenders erhalten habe. Dennoch halten die Ermittlungen weiter an. Bekannt ist nur, dass es sich bei dem Absender um eine „Aktionsgemeinschaft gegen Verlängerung der Abfuhrzeiten der Restmülltonnen“ handelt. Diese stört sich an den Abholzeiten der Tonnen für Restmüll, die ab Sommer 2024 gelten sollen. Der Kreistag verlängerte diese im vergangenen Jahr von zwei auf vier Wochen, um Kosten zu sparen.

Drohbrief gegen Landrat: „Jede Grenze des Tolierbaren überschritten“

Für Scherf wurde „jede Grenze des Tolerierbaren überschritten“, wie er auf Facebook schrieb und das Schreiben veröffentlichte. Er bedankte sich auch für die Unterstützung und den Rückhalt, den er auf der Plattform erhalten habe. „Das tut gut und gibt Kraft und gibt mir Zuversicht“, schrieb der Landrat in den Kommentaren seines eigenen Posts.

Laut dem Innenministerium wurden 2021 insgesamt 267 Straftaten gegen kommunale Amtsträger in Bayern registriert. Die registrierten Fälle umfassen Bedrohung, Erpressung und Nötigung, aber auch Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Laut den Landtags-Grünen hat sich diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

