Nach einem Jahrhundert und drei Generationen: Aus für bayerische Traditionsbäckerei

Von: Adriano D'Adamo

Die Bäckerei Thaler in Eggolsheim muss nach 101 Jahren im Ort schließen. Das ist die Folge, dass ihr ein wichtiger Großkunde weggefallen ist.

Eggolsheim – Nach mehr als einem Jahrhundert in Eggolsheim bei Forchheim muss die Bäckerei Thaler ihre Türen endgültig schließen. Der Traditionsbäckerei ist ihr größter Kunde weggefallen und kann es sich nicht mehr leisten weiterzumachen. Aber für Ludwig Thaler, den Besitzer der Bäckerei, hat diese Entwicklung auch etwas Gutes: Er müsse nicht mehr die „Schikane der Beamten“ ertragen.

Drei Generationen und Schluss: Verlust von Großkunde führt zu Schließung von Traditionsbäckerei

Seit 101 Jahren und drei Generationen steht die Bäckerei Thaler in Eggolsheim. „Zuerst mein Großvater, dann meine Mutter und dann habe ich sie übernommen“, erzählt Thaler. Dass seine Bäckerei am 22. April schließen muss, ist die Folge davon, dass die Metzgerei Bauer im selben Ort dicht gemacht hat. „So alt ich bin, war er mein Stammkunde. Er hat seine Brötchen ausschließlich von mir bekommen und weiterverkauft.”

Michaela Thaler in der Bäckerei. © Ludwig Thaler

Die Kundschaft in Eggolsheim reicht laut Thaler nicht aus, um den Betrieb ohne den Umsatz von der Metzgerei am Laufen zu halten und zu finanzieren. „Das ist ein Dorf mit 600 Einwohnern. Ringsrum ist ein Gewerbegebiet mit Bäckereien drinnen. Das ist vom Umsatz für mich zu wenig“, erklärt der Bäcker. Die Bäckerei Thaler ist nicht die einzige Traditionsbäckerei, die ihre Schließung bekannt gegeben hat. Ende letzten Jahres musste die Bäckerei Graf in Moorenweis nach 86 Jahren den Betrieb einstellen.

„Wollen den großen Mann spielen“ - Bäcker spricht über „Schikane von Beamten“

Der Bäcker sucht auch nicht nach einem Nachfolger und die Bäckerei wird nicht von seinen Kindern übernommen. Der Vorteil für ihn ist, dass er sich somit nicht mehr mit den Beamten abgeben muss. „Manche Leute sind eigentlich relativ freundlich, manche sehr spitzfindig, was in Schikane übergeht. Ich bin aber glücklich, das nicht mehr über mich ergehen zu lassen.“

Thaler spricht von einer „Schikane von Beamten“. Und weiter: „Manche Beamte, die relativ jung sind, kommen rein und wollen den großen Mann spielen.“ 1996 hat Thaler die Bäckerei renoviert, was aber nicht den Vorschriften entsprach. Unter anderem sind die Innenräume bis an die Decke mit Fließen bedeckt, womit die Behörden bis heute laut Thaler nicht zufrieden sind. „Hätte ich die Bäckerei an meine Kinder abgegeben, geht das so nicht. Aber weil ich keinen Nachfolger habe, haben sie ein Auge zugedrückt. Aber ist mir jetzt egal“, erzählt der Bäcker.

