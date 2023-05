Nach Fund eines Toten in Mintraching: Regensburger Polizei hofft auf Zeugenaufrufe

Von: Christian Einfeldt

Am Samstagabend (27. Mai 2023) wurde eine Person tot in Mintraching aufgefunden. (Symbolbild) © IMAGO / Eibner

Nach dem Fund eines toten Menschen in Mintraching dauern die Ermittlungen weiter an. Die Kripo Regensburg hofft auf Zeugenaufrufe, um die Geschehnisse aufarbeiten zu können.

Mintraching – Seit Samstagabend (27. Mai 2023) beschäftigt die Kriminalpolizei Regensburg der Fund eines Leichnames in Mintraching (Landkreis Regensburg). Eine eigens gegründete Ermittlungsgruppe soll in Kombination mit Hinweisen aus der Bevölkerung dazu beitragen, die Hintergründe zum Fall zu beleuchten. Laut Anwohner-Beschreibungen könnte im Fall unter anderem eine 25- bis 35-jährige Person eine wichtige Rolle spielen.

Leichnam in Mintraching entdeckt: Kripo Regensburg hofft auf Hinweise zu den Geschehnissen

Die Polizei sucht einen Mann, der am Samstagabend per Fuß in Mintraching unterwegs gewesen sein soll. Es würde sich um eine 25-bis 35-jährige Person, etwa 180 Zentimeter groß und „mit normaler Statur“, handeln, die womöglich als Zeuge infrage kommen könnte, heißt es im polizeilichen Pressebericht. Mit einem Holzfällerhemd, rot-schwarz kariert, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen nennt die Polizei weitere Details, die womöglich Hinweise auf den gesuchten Mann geben könnten.

Die Kriminalpolizei Regensburg nimmt jegliche Anhaltspunkte zu den Geschehnissen am Samstagabend in Mintraching unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

