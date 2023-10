Nach goldenem Oktober und Temperaturen über 20 Grad: Schnee in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Im Bayerischen Wald ist Schnee gefallen. Herrschte Tage zuvor noch T-Shirt-Wetter, gab es jetzt einen kleinen Wintereinbruch.

Bodenmais - Der Spätsommer verwöhnte die Menschen in Bayern bis weit in den Oktober hinein mit warmen Temperaturen. Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) waren zum Beispiel bis zu 27 Grad angesagt, in Franken war der Freitag (13. Oktober) laut eines Wetter-Experten „ungewöhnlich warm“, auch tags darauf erreichte das Thermometer nochmal über 20 Grad.

Nach sonnigen Oktobertagen: Schnee in Bayern

In Bodenmais fiel Schnee. © vifogra / Hartl

Auch in Bretterschachten, einem Teil von Bodenmais im niederbayerischen Landkreis Regen, schien vor kurzen noch die Sonne, die Temperaturen waren für die aktuelle Jahreszeit gefühlt zu hoch. Doch am Sonntagnachmittag, 15. Oktober, bot sich plötzlich ein ganz anderes Bild: Schnee.

Schnee in Bodenmais in Niederbayern. © vifogra / Hartl

Schnee in Niederbayern

Die ersten Flocken überzuckerten die Landschaft. Die Blumen blühten unter verschneitem Grün. Lang anhalten wird der kleine Wintereinbruch aber wohl nicht, die Temperaturen scheinen Mitte Oktober erneut zu steigen - auch in Bodenmais.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Die Temperaturen in Bodenmais laut wetter.com

Montag, 16. Oktober Maximal 8 Grad Dienstag, 17. Oktober Maximal 10 Grad Mittwoch, 18. Oktober Maximal 13 Grad Donnerstag, 19. Oktober Maximal 16 Grad Freitag, 20 Oktober Maximal 16 Grad

Spektakuläres Wetterphänomen über Bayerns Nachthimmel: Die besten Webcam-Bilder Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.