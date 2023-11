Nach heftigem Unfall mit Schleuser-Fahrzeug vor Grundschule: Polizei ermittelt Täter und verhaftet ihn

Von: Felix Herz

Mitte Oktober hatte sich ein schlimmer Unfall mit einem Schleuserfahrzeug in Bayern ereignet. Der damalige Täter konnte fliehen. Nun wurde er ermittelt und festgenommen. © Bundespolizei

Am 20. Oktober war ein Schleuser vor der Polizei geflohen und dabei gegen einen Baum gekracht. Anschließend entkam er zu Fuß. Nun wurde er gefasst.

Bayerisch Gmain – Am Freitag, 20. Oktober, hatte sich ein schwerer Unfall vor einer Grundschule in Bayerisch Gmain, Landkreis Berchtesgadener Land, ereignet. Ein Schleuser war zuvor mit seinem Fahrzeug, in dem sich weitere vier Personen befunden hatten, vor der Polizei geflohen.

Schwerer Unfall vor Grundschule – Schleuser konnte fliehen

Während der Fahrt soll der Schleuser seine Mitfahrer angewiesen haben, die Gurte abzulegen, um schnell das Fahrzeug verlassen und zu Fuß fliehen zu können, sobald er anhalten würde. Als er dann vor einer Grundschule in Bayerisch Gmain abbremste, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer sowie drei geschleuste Personen konnten anschließend fliehen, eine Person blieb im Auto bewusstlos zurück.

Zahlreiche Einsatzkräfte versammelten sich am Unfallort. © Leitner, BRK BGL

Sofort hatten sich Kriminaltechniker der Bundespolizeiinspektion Freilassing das Fahrzeug angesehen und Spuren gesichert. Nun konnten die Ermittler einen Erfolg vermelden, wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung am Donnerstagmittag, 9. November, bekanntgab: Der gesuchte Schleuser konnte identifiziert und festgenommen werden.

Festnahme in Wuppertal: Erfolg für die Bundespolizei nach Unfall in Bayern

Laut Pressemitteilung durchsuchten noch am Morgen des 21. Oktobers Einsatzkräfte der Bundespolizei die Wohnung des mutmaßlichen Unfallfahrers in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen. „Dabei konnten zahlreiche Beweismittel sichergestellt werden. Der Verdächtige wurde zunächst jedoch nicht angetroffen“, heißt es.

Später dann aber der Erfolg der Ermittler: So konnte der 39-jährige Mann am 30. Oktober von der Bundespolizei festgenommen werden. Gegen ihn wurde wegen „des dringenden Verdachts des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdender Behandlung, der Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Verkehrsunfallflucht, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung“ Haftbefehl erlassen. Das Amtsgericht Laufen hat diesen inzwischen bestätigt, der Beschuldigte befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. (fhz)

