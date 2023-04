Nach langer Suchaktion: Vermisster Urlauber tot in Traunsteiner Bergen geborgen – „Einsatz sehr fordernd“

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein 58-jähriger Tourist aus Ungarn brach am Gründonnerstag (6. April) zu einer Wanderung bei Marquartstein auf – er kehrte nie zurück.

Traunstein – Der Mann war am Donnerstag allein aus Marquartstein im Landkreis Traunstein zu einer Wanderung zur Schnappenkirche aufgebrochen. Als er zur vereinbarten Zeit nicht zurückkehrte, meldete ihn sein Bekannter als vermisst. Ein Großeinsatz von Polizei und Bergwacht startete.

Die Schnappenkirche bei Marquartstein war Ziel des verunglückten Wanderers. © Imago

Schnappenkirche Die Schnappenkirche oder St. Wolfgang auf dem Schnappenberg steht in 1100 m Höhe auf dem Schnappenberg in Marquartstein im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Sie ist dem heiligen Wolfgang von Regensburg geweiht und gehört zur Pfarrei Staudach-Egerndach.

Großaufgebot an Rettern von Polizei und Bergwacht suchen nach dem Vermissten

20 Bergwachtler waren laut Polizei im Einsatz. Dazu kamen ein Polizeihubschrauber, zwei Bergwachthundeführer und der Technikbus der Bergwacht mit Drohne. Die Suche dauerte bis in die Nacht auf Karfreitag an. Dann, gegen 0.45 Uhr am Karfreitag, machten die Retter die traurige Entdeckung.

Traurige Gewissheit: Vermisster Wanderer liegt tot in unwegsamen Gelände

Der Vermisste lag tot in einem steilen, von Wald und Fels durchsetztem Abhang. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der 58-Jährige den Halt am sogenannten Mittersteig und stürzte 40 Meter in den Abgrund. Er starb dann an den Verletzungen, die er sich durch den Sturz zugezogen hatte.

Bergung am Steilhang sehr fordernd für Einsatzkräfte

Das Gelände, in dem der Vermisste zum Liegen kam, war extrem unwegsam. Die Bergung gestaltete sich deshalb als sehr fordernd. Ehrenamtliche Retter mit Unterstützung eines Polizeibergführers kämpften sich ihren Weg durch den Steilhang und bargen schließlich den Leichnam gegen 2 Uhr morgens. Die Polizei schreibt abschließend: „Der nächtliche Einsatz war für alle Beteiligten infolge der schwierigen Umstände sehr fordernd.“

