Nach mutmaßlich mehreren Schüssen in Passau: Polizei nimmt Mann fest

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Polizei sperrte den Einsatzbereich weiträumig ab. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Mann soll in der Passauer Innenstadt mehrere Schüsse abgeben haben. Die Polizei gab eine Warnmeldung heraus und konnte den Verdächtigen schließlich festnehmen.

Update vom 4. Mai, 17.09 Uhr: Die Polizei hat weitere Details zum Vorfall in Passau bekannt gegeben. Die Polizei sei durch Zeugen informiert worden, dass ein Mann in der Innenstadt mehrere Schüsse abgegeben habe. „Der Mann verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge durch die Abgabe eines Schusses aus einer Schreckschusswaffe selbst. Weitere Personen wurden nicht verletzt“, so die Polizei.

Der 46-Jährige befinde sich derzeit aufgrund seiner Verletzungen in ärztlicher Behandlung. Die Schreckschusswaffe stellten die Beamten sicher. Weitere Angaben, insbesondere zu etwaigen Hintergründen der Tat, können derzeit nicht gemacht werden und sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Erstmeldung vom 4. Mai, 16.30 Uhr: Passau – Nach mutmaßlich mehreren Schüssen im niederbayerischen Passau hat die Polizei am Donnerstag laut einem Sprecher einen Mann festgenommen. „Gegen 14.50 Uhr soll eine männliche Person im Bereich der Gottweiger Straße mehrere Schüsse abgegeben haben“, so die Polizei.

Polizei nimmt Mann nach mutmaßlich mehreren Schüssen in Passau fest

Die Polizei hatte eine Warnmeldung herausgegeben und Anwohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die Einsatzkräfte hatten den Bereich zuvor weiträumig abgesperrt. Zu möglichen Verletzten machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Die Warnmeldung wurde gegen 16 Uhr wieder aufgehoben. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder umliegende Anwohner besteht laut Polizei nicht mehr.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.