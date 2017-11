Nach Partynacht: Mann schlägt Frau mehrmals ins Gesicht

Mit Schlägen endete die Partynacht für zwei Wolfratshauser am Sonntag gegen 1.20 Uhr. Ein 46-jähriger Mann schlug dabei einer 43-jährigen Frau mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Geretsried - Wie die Polizei berichtet hatten die Wolfratshauser zusammen in einer Diskothek in der Sudetenstraße in Geretsried gefeiert. Nachdem sie die Lokalität verlassen hatten, kam es auf dem Parkplatz zu einem Streit. Der 46-Jährige schlug der 43-jährigen Frau mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Grund der Auseinandersetzung ist der Polizei bislang nicht bekannt. Der angetrunkene 46-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Die 43-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 0 81 71/93 51-0.

