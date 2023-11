Nach Schockanruf: Trickbetrüger erbeuten wertvolle Uhren – Kripo sucht Zeugen

In Ingolstadt ist ein Rentner auf einen Telefonbetrug hereingefallen. Weil sich einer der Täter als Familienmitglied ausgab, überließ ihm der Senior mehrere Uhren im Wert eines fünfstelligen Geldbetrages.

Ingolstadt – Wieder einmal gelang es Trickbetrügern in Ingolstadt einem Rentner eine satte Summe Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie die Polizei berichtet, konnten die Telefonbetrüger bereits am Mittwoch, 15. November, dank eines perfiden Tricks wertvolle Uhren in Höhe eines fünfstelligen Betrages erbeuten.

Nach Schockanruf: Trickbetrüger erbeuten Geld und wertvolle Uhren von Ingolstädter Senioren

Nach Informationen der Polizei erhielt das Opfer in den Mittagsstunden einen Anruf. Am Telefon meldete sich eine Frau, die sich als Tochter des Rentners zu erkennen gab. Im anschließendem Gespräch erzählte die vermeintliche Tochter, sie habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Damit sie nicht ins Gefängnis kommt, müsse eine Kaution beglichen werden.

Nur wenig später klingelte erneut das Telefon des Seniors. Diesmal hatte der Rentner einen angeblichen Staatsanwalt in der Leitung, der die Forderungen nach einer Kaution laut Beamten abermals verstärkte und sein Opfer dahingehend unter Druck setzte.

Senior wird Opfer eines Schockanrufs: Täter tauchen vor der Haustür auf und nehmen Geld in Empfang

Noch während des Telefonat erschien ein weiterer Täter vor der Haustür des Seniors. Im Glauben seiner Tochter zu helfen, übergab ihm der Rentner mehrere hochwertige Uhren im Wert eines fünfstelligen Geldbetrages, heißt es von Seiten der Polizei. Erst später bemerkte der Mann den Betrug und wählte den Notruf.

Nun sucht die Kriminalpolizei Ingolstadt nach Zeugen, die im Bereich der Straße Am Gwendt im Ingolstädter Stadtteil Gerolfing auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise erbitten sich die Beamten unter der Telefonnummer 0841 934 30.

Achtung vor Trickbetrügern: Kriminalpolizei gibt Verhaltenstipps für den Ernstfall

Nicht der erste Fall in Bayern. Deutschlandweit steigen die Zahlen von Trickbetrügen rapide an. Unter den Opfer finden sich dabei zumeist Senioren. Damit Rentner für solch den Ernstfall gewappnet sind, hat die Kriminalpolizei einige Verhaltenstipps parat. Der wichtigste dabei lautet: „Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände.“ Ebenso wenden sich Beamte nicht unter der Rufnummer 110 bei Personen, das machen nur Betrüger, teilt das Polizeipräsidium mit.

Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, ruft am besten den angeblich betroffenen Angehörigen unter der ihnen bekannten Nummer an. Dafür sollen Betroffene jedoch nicht die Rückruftaste nutzen. Ein weiterer Hinweis gilt der Vermögensauskunft: „Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen“, heißt es von Seiten der Polizei.

Sollte die Person am Telefon dennoch versuchen Druck aufzubauen, am besten auflegen und eine Vertrauensperson oder die Polizei verständigen. Weitere Informationen zum Thema Schockanruf bzw. Betrug über Messengerdienste finden Sie im Internet auf den Seiten der Präventionskampagnen „Leg auf!“ und „Lösch das!“.

