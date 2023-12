Nach Schnee folgt Hochwasser: Steigende Temperaturen sorgen vielerorts für böse Vorahnungen

Von: Lisa Metzger

Nach den starken Schneefällen steigen die Temperaturen wieder. Am zweiten Adventswochenende können in Bayern daher vielerorts die Flüsse über ihre Ufer treten. Ein Überblick zur Lage.

Donauwörth – Nach den starken Schneefällen und Minustemperaturen am ersten Dezemberwochenende steigen in vielen Regionen Bayerns wieder die Temperaturen. Die Massen an Schnee schmelzen ab. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, sind dadurch vor allem südlichere Regionen in Bayern vom Hochwasser bedroht:

Die südlichen Zuflüsse der Donau wie Iller, Günz, Mindel, Zusam, Schmutter, Paar und Wörnitz können am Sonntag, 10. Dezember, die Meldestufe vier erreichen, das kündigte das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth an. In diesem Fall können auch bebaute Gebiete überschwemmt werden. Auch in Geretsried und Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) mussten bereits Wohnhäuser evakuiert werden.

Die Hochwassergefahr in Bayern soll steigen (Archivbild). © IMAGO / Bernd März

Hochwassergefahr auch in Franken

Besonders für weite Teile der Donau warnt das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bereits im Voraus. Größere Überflutungen bebauter Gebiete seien nicht ausgeschlossen. Auch in anderen Orten Bayern kann es aufgrund der Schneeschmelze zur erneuten Gefahrenlage kommen: Hochwasser sei am Sonntag, 10. Dezember, auch in Ober- und Mittelfranken möglich, das sagten mehrere Wasserwirtschaftsämter gegenüber der dpa. Wobei vielerorts höchstens mit kleineren Ausuferungen und Überschwemmungen abseits bebauter Gebiete gerechnet werde.

