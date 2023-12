Nach Schneechaos in Bayern: Hochwassergefahr zeichnet sich ab

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Letztes Wochenende kam es in Bayern zu einem heftigen Wintereinbruch, eine Woche später soll nun die Hochwassergefahr steigen. Es ist Regen vorhergesagt.

München - Eine flächenweite Hochwassergefahr zeichnet sich nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes (HND) ab dem Wochenende in Bayern ab. Die regionale Auswirkung dieser Situation wird sich jedoch erst in den nächsten Tagen zeigen, so eine Sprecherin am Donnerstag, 7. Dezember.

Die Hochwassergefahr in Bayern soll steigen (Archivbild). © IMAGO / Bernd März

Hochwassernachrichtendienst warnt: Länger andauernder Regen vorhergesagt

Während die kleinen Ausuferungen, zu denen es Mitte der Woche teilweise lokal kam, erstmal abklingen, zeichne sich wegen steigender Temperaturen vom Sonntag an wieder Hochwasser ab. Am Montag wird die Schneefallgrenze voraussichtlich auf rund 2000 Meter klettern. Zudem ist in Teilen des Mittelgebirges und in den Alpen länger anhaltender Regen prognostiziert, so der Lagebericht des HND am Donnerstag. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.