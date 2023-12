Nach Schneechaos weiter Einschränkungen im Bahnverkehr – Diese Verbindungen sind betroffen

Von: Katarina Amtmann

Eine eingeschneite Bahn am 3. Dezember. Auch zwei Wochen später hat der Wintereinbruch noch Auswirkungen auf den Zugverkehr. © IMAGO / Lackovic

Der Wintereinbruch Anfang Dezember hat nach wie vor Auswirkungen auf den Zugverkehr in Bayern. Reisende sollen sich vorab über ihre Verbindung informieren.

München - Zwei Wochen nach dem starken Wintereinbruch in Bayern ist der Bahnverkehr noch nicht vollständig normalisiert. Es gibt immer noch Einschränkungen auf einigen Strecken.

Immer noch Einschränkungen im Bahnverkehr nach Wintereinbruch in Bayern

Obwohl Schnee und Eis in Bayern größtenteils geschmolzen sind, gibt es im Bahnverkehr immer noch Probleme. Laut Deutscher Bahn sind insbesondere die Verbindungen mit der Werdenfelsbahn betroffen. Auch Züge von München nach Ingolstadt, Nürnberg, Landshut und Hof sind eingeschränkt. Zwischen Oberstdorf und Immenstadt werden momentan Busse als Bahn-Ersatz genutzt.

Es ist noch ungewiss, wie lange Bahnreisende im Süden und Osten Bayerns auf einige Regionalverbindungen verzichten müssen. Die Bahn rät ihren Kunden, sich vor Reisebeginn über ihre jeweilige Verbindung zu informieren.

Umgestürzte Bäume beschädigen Oberleitungen, Frost beschädigt Züge

Heruntergefallene Äste und umgekippte Bäume haben vielerorts Oberleitungen beschädigt. Unter der Last des Schnees sanken die Stromabnehmer auf den Zügen, was Kurzschlüsse verursachte. Der strenge Frost hat zudem viele Fahrzeuge teilweise stark beschädigt, insbesondere Wasserleitungen und -tanks. Bei einigen Fahrzeugen stehen noch Reparaturen an.

Aus der Politik kam Kritik an den erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Im Januar sollen die Bayerische Eisenbahngesellschaft und die Bahn im Verkehrsausschuss des Landtags Stellung beziehen. (kam/dpa)

