Die große Trauer um die Traunreuter Opfer

Nach den Schüssen in der Kneipe Hex-Hex

+ © dpa Die Kneipe Hex-Hex am Morgen nach der grauenvollen Tat. © dpa

Der in der Traunreuter Kneipe Hex-Hex erschossene Familienvater Erwin H. wurde am Dienstag beerdigt. In einer Kneipe wird es am Freitag ein Benefiz-Dartturnier für seine Familie geben.