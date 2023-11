Nach schwerem Unfall auf A9 Richtung München: Weiterer heftiger Crash am Stauende – Lkw-Fahrer in Lebensgefahr

Von: Felix Herz

Am Ende des Staus nach dem schlimmen Unfall auf der A9 vom Dienstagvormittag hat sich ein weiterer folgenschwerer Zusammenstoß ereignet. © vifogra / Schmelzer

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein schlimmer Unfall auf der A9 nahe Ingolstadt. Am Ende des daraus resultierten Staus ereignete sich nun ein weiterer Crash.

Manching – Ein bereits schlimmer Lastwagenunfall auf der A9 hat nun einen weiteren tragischen Zusammenstoß zur Folge. Das berichtet die Agentur Vifogra mit Verweis auf Quellen vom Unfallort.

Schwerer Folgeunfall auf der A9: Lastwagenfahrer schwer verletzt

Am Dienstagvormittag, 7. November, ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A9 in Richtung München bei Manching, nahe Ingolstadt. Die Autobahn staute sich anschließend in beide Richtungen, noch am frühen Nachmittag waren die Fahrbahnen gesperrt. Den Berichten vom Unfallort zufolge ereignete sich dann am frühen Nachmittag ein weiterer schlimmer Auffahrunfall am Ende des Staus in nördlicher Richtung.

Demnach waren bei dem zweiten Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Dem Bericht zufolge übersah ein Trucker den vor sich abbremsenden 7,5 Tonner und fuhr diesem hinten auf. Dann rauschte noch ein dritter 40-Tonner mit voller Wucht in den leeren Aufbau des mittleren Lastwagens hinein.

Lebensgefährliche Verletzungen nach Folgeunfall auf der A9

Die Feuerwehr musste anschließend die drei ineinander geklemmten Fahrzeuge auseinanderziehen, um den Fahrer des mittleren Lkws zu befreien. Er wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Er hatte rund 25 Tonnen Äpfel geladen, sie verteilten sich großflächig auf der Fahrbahn. Die Fahrer der anderen beiden Fahrzeuge wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. (fhz)

