Nach Unfall mit Müllwagen: Fahrer tot

Ein 60-Jähriger wurde am Dienstag von seinem Mülllaster überollt. Wie die Polizei mitteilte, erlag er am Abend seinen Verletzungen.

Kaufbeuren - Nach dem schweren Unfall mit einem Mülllaster in der Innenstadt von Kaufbeuren ist der 60 Jahre alte Lasterfahrer gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, erlag der Fahrer am Dienstagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 60-Jährige war in einer Gasse in der Altstadt von Kaufbeuren aus seinem Führerhaus gefallen und von dem Mülltransporter überrollt worden. Der führerlose Laster rollte auf der abschüssigen Straße dann noch einige Meter weiter und stieß gegen ein geparktes Auto.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 60-Jährige in der engen Gasse mit offener Tür rangiert. Der Laster prallte dabei gegen eine Hausmauer, wodurch der Fahrer aus der Tür fiel und unter die Räder geriet.

dpa