Nach Verkehrsblockade: Klimakleber vor dem Amtsgericht Regensburg

Von: Michael Bothner

Teilen

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockierten am 7. Juni 2022 die Frankenstraße in Regensburg. © Michael Bothner

Hatte ein Klimaaktivist bei der Blockade einer Hauptverkehrsstraße in Regensburg eine Führungsrolle oder nicht? Diese Frage beschäftigt derzeit das Amtsgericht Regensburg.

Regensburg - Ab wann gilt jemand eigentlich als Versammlungsleiter und kann damit in Haftung genommen werden? Mit dieser Frage muss sich aktuell das Amtsgericht Regensburg beschäftigen.

Klimaaktivist nach Verkehrsblockade vor Gericht: „Führungsrolle“ oder nicht?

Hintergrund ist eine Blockade, die am 7. Juni 2022 den Verkehr auf der Frankenstraße in Regensburg in über mehrere Stunden lahmgelegt hatte. Mit dabei war auch der Regensburger Simon Lachner – Aktivist der Letzten Generation.

Er hat Widerspruch gegen einen Bußgeldbescheid der Stadt Regensburg über 350 Euro eingelegt. Das städtische Rechtsamt schreibt Lachner eine „Führungsrolle“ bei der nicht angemeldeten Blockadeaktion zu. Daher müsse er als „faktischer Versammlungsleiter“ angesehen werden. Und als solcher habe er es vorsätzlich unterlassen, die Aktion anzumelden.

Klimaaktivist vor Gericht: „Den fossilen Wahnsinn stoppen.“

Als Beleg dient dem städtischen Rechtsamt dabei unter anderem ein YouTube-Video, das vor und während der Blockade aufgezeichnet wurde. Darauf ist zu sehen, wie sich Lachner frühmorgens zum vereinbarten Treffpunkt kurz vor der Blockade aufmacht.

Die Politik müsse aufwachen und könne nicht weiterhin „den fossilen Wahnsinn“ finanzieren. „Deshalb machen wir heute diese Blockade“, sagt der 25-Jährige in die Kamera. „Um ein Hindernis darzustellen, an dem man nicht vorbeikommt.“

Klimaaktivist wegen Blockade vor Gericht: Verkehr über Stunden lahmgelegt

Zusammen mit sieben weiteren Aktivisten wartet Lachner zunächst noch eine Grün-Phase der Fußgängerampel ab. Dann ziehen jeweils vier Menschen pro Fahrtrichtung mit Warnwesten auf die Frankenstraße und breiten Banner aus. „Stoppt den fossilen Wahnsinn“ steht darauf – und das Logo der Letzten Generation.

Mehrere kleben ihre Hände auf dem Asphalt fest. Der Verkehr wurde über Stunden lahmgelegt.

Klimakleber verteidigt sich: „War nur die Pressebiene.“

Der Unmut der Autofahrer ist einkalkuliert. Ebenso, dass es juristische Konsequenzen geben könnte. Das hat Lachner im vergangenen Jahr bei Vorträgen über die Letzte Generation und die Klimakatastrophe selbst immer wieder klargestellt.

Ein Beleg dafür, dass er am 7. Juni 2022 der Verantwortliche für die nicht angemeldete Versammlung war, sei aber all das nicht, betont Lachner vor Amtsrichter Patrick Tschech. Er sei an jenem Tag „nur“ die „Pressebiene“ gewesen.

Die seien vor und während Aktionen als Pressekontakt zuständig und für Statements verantwortlich. Dieses Vorgehen sei auf öffentlich zugänglichen Wikis der Letzten Generation jederzeit online nachzulesen. Denn nach außen hin will die Protestbewegung einheitlich auftreten, für einen möglichst hohen Wiedererkennungswert.

Klimaaktivist der Letzten Generation: „Habe keine Anweisungen gegeben.“

Tatsächlich agieren die Klimaaktivisten der Letzten Generation mitnichten im Verborgenen – anders als es beispielsweise von der CSU bediente Vergleiche mit der RAF suggerieren. Viele Chat-Gruppen sind öffentlich zugänglich. Vor Gericht gewährt Lachner einige weitere Einblicke in die Organisationsstruktur.

In seiner Funktion als „Pressebiene“ habe er am Morgen unmittelbar vor der Klebe-Tat die bereits zitierten Sätze in die Kamera gesprochen. Ebenso habe er am Vorabend die Presse über die nicht angemeldete Aktion informierte, wobei zunächst nur ein Treffpunkt bekannt gegeben wurde, nicht aber der konkrete Ort der Blockade.

Anweisungen vor Ort habe er hingegen zu keinem Zeitpunkt gegeben. Alle Aktivistinnen würden bei speziellen Trainings darin geschult, möglichst eigenständig zu agieren, so Lachner. Jeder wisse danach, was vor Ort zu tun ist. Deshalb brauche es gerade keine „Versammlungsleitung“.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Klimakleber vor Gericht: Verhandlung geht in die Verlängerung

Das macht Richter Tschech nachdenklich. Wenn das so sei, dann müsse im Zweifel geklärt werden, „ob nicht alle acht Personen vorab eine Anzeigepflicht gehabt hätten“. Schließlich hätten sie alle die relevanten Informationen gehabt. Rechtliche Fragen, die es im weiteren Verlauf noch zu klären gilt.

Denn anders als ursprünglich geplant, endet die Verhandlung nach einer halben Stunde nicht mit einer Entscheidung. Die grundsätzlichen Schilderungen über die Struktur der Letzten Generation und wie Aktionen vorbereitet werden will Tschech nicht unbedingt in Frage stellen. Ob der Bußgeldbescheid damit aber bereits hinfällig wäre, lässt er aber offen.

Klimakleber vor Gericht: Auch Journalist soll als Zeuge aussagen

Zeitnah soll nun ein weiterer Verhandlungstag anberaumt werden. Dann wird auf Anregung Lachners womöglich ein während der Aktion anwesender Journalist der Mittelbayerischen Zeitung als Zeuge geladen werden. Er könne beweisen, ist Lachner überzeugt, dass es am Tatmorgen keine Kommandos oder Anweisungen vor Ort gegeben hat, niemand also als Leitung in Erscheinung getreten ist.

Ob der Klimaaktivist mit seiner Verteidigungsstrategie am Ende recht bekommen wird, bleibt abzuwarten. Sollten „Pressebienen“ aufgrund ihrer Funktion tatsächlich in Haftung genommen werden können, könnte das auf das Vorgehen der Letzten Generation insgesamt Auswirkungen haben.

In Bildern: 9 Dinge, die Regensburg einzigartig machen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.