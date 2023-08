Nach Vorfall in Bayern: Warnung vor manipulierten Steckdosen in Zügen – Es droht Stromschlaggefahr

Frau verletzt

+ © IMAGO / Arnulf Hettrich Reisende sollen bei Steckdosen in Zügen auf „Auffälligkeiten“ achten (Symbolbild). © IMAGO / Arnulf Hettrich

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zuletzt gab es mehrere Meldungen über manipulierte Steckdosen in Zügen, nun warnt die Bundespolizei. Bei einem Vorfall wurde sogar eine Frau verletzt.

Würzburg - Nach mehreren Meldungen über manipulierte Steckdosen in Zügen mahnt nun die Bundespolizei zur Vorsicht - wegen Stromschlaggefahr. Wie die Beamten am Montag, 21. August, mitteilten, sollten Fahrgäste genauer hinschauen, wenn sie Steckdosen in der Bahn nutzten.

Warnung vor manipulierten Steckdosen in Zügen: Vorfall auf Strecke Nürnberg-Würzburg

Bei „Auffälligkeiten“ sollten Betroffene sofort Bahnmitarbeiter oder die Bundespolizei informieren. Grund für die Warnung war die Entdeckung einer Steckdose in einem Regionalzug auf der Strecke Nürnberg-Würzburg am Montag, die dem Lokführer zufolge so verändert worden war, dass bei Kontakt Stromschläge drohten.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Frau bei Vorfall in Baden-Württemberg verletzt

In einem ähnlichen Fall hatte eine Frau am 11. August während einer Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe im Zug von Go-Ahead einen Stromschlag bekommen. Die 35-Jährige wurde verletzt, sie kam nach der Ankunft in Karlsruhe in eine Klinik. Das Bahnunternehmen hatte nach dem Vorfall angekündigt, seine Züge auf weitere beschädigte Steckdosen prüfen zu wollen. Außerdem prüft auch die Bundespolizei andere mögliche Fälle, nachdem sich zwei weitere Betroffene gemeldet hatten. (kam)

Es muss nicht immer Mallorca sein: Sieben traumhafte Reiseziele für den Urlaub in Bayern Der Königsee (groß im Bild), der Eibsee (links), Pottenstein in der Fränkischen Schweiz (oben rechts) und der Bayerische Wald sind nur vier von zahlreichen schönen Urlaubsgebieten in Bayern. © IMAGO / imagebroker / Manfred Segerer (Collage: Merkur.de) Der Eibsee liegt am Fuß der Zugspitze im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Wer gerne aktiv unterwegs ist, kann den See zu Fuß umrunden, sich ein Stand Up Paddle Board oder ein Tretboot ausleihen. © IMAGO / imagebroker Das Schloss Neuschwanstein gesehen vom Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen am Forggensee ist eines der Top-Ausflugsziele im Allgäu. Direkt nebenan befindet sich auch noch das Schloss Hohenschwangau. In der Region bieten sich aber auch Wanderungen an. © IMAGO / Panama Pictures Mit dem Boot können Urlauber bis nach Salet fahren, dort kann man inmitten grüner Natur spazieren gehen. Auf der Rückfahrt können Interessierte auch in St. Bartholomä aussteigen und sich dort umschauen, bevor es zurück zum Ausgangspunkt (Königssee Seelände) geht. Mit der Jenner-Bahn kann man außerdem bis auf den Hohen Jenner fahren und den Königssee von oben bestaunen. Wer nicht nur baden und entspannen will, sondern sich bewegen will, kann den Malerwinkel-Rundgang entlanggehen, der um den See verläuft. © IMAGO / imagebroker Markanter Felsen, Pottenstein, Fränkische Schweiz, Bayern, Deutschland, Europa Die Fränkische Schweiz bietet Aktivurlaubern eine große Auswahl an Aktivitäten: Biken, Kanufahren oder Klettern ist dort möglich. Dazu kommen idyllische Städte oder markante Felsformationen wie in Pottenstein. © IMAGO / imagebroker Altstadt von Passau, Blick über die Donau Passau ist ebenfalls einen Besuch wert: Spaziergänge an der Innpromade, Kaffee trinken in der Altstadt oder ein Besuch der Veste Oberhaus. Außerdem liegt die Drei-Flüsse-Stadt an der Grenze zu Österreich, auch dorthin bieten sich Ausflüge an. © IMAGO / imagebroker Falkenstein ist ein Markt im Landkreis Cham im Regierungsbezirk Oberpfalz in Bayern Falkenstein liegt in der Oberpfalz. Vom Wahrzeichen der Gemeinde, der Burg Falkenstein, reicht bei guter Sicht der Blick vom Turm bis zum Grossen Arber im Osten. Im ganzen Bayerischen Wald bieten sich Ausflüge an, für Aktivurlauber wird genausoviel geboten wie für Erholungssuchende oder Wellnessurlauber. © IMAGO / Manfred Segerer Typische Hügellandschaft in der Rhön, Rapsfeld mit Klatschmohn, Ostheim vor der Rhön Unterfranken Rhön, Bayerische Rhön, Auch die Rhön ist einen Urlaub wert: Berge, Wälder und Hochmoore sind typisch für die Region. Auch Freilandmuseen oder Bergseen gibt es dort zu bestaunen. © IMAGO / imagebroker

Ein Reddit-Nutzer tat sich schwer, einen in bayrischem Dialekt verfassten Schriftzug zu deuten. Die Community war sofort zur Stelle. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.