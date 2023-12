Nach Winterchaos in Bayern: Schießen die Temperaturen um fast 20 Grad nach oben?

Von: Katarina Amtmann

Noch hält der Winter Bayern in einem eisigen Griff, doch das könnte sich bald ändern. In Franken ist ein deutlicher Temperaturanstieg möglich.

Nürnberg - Der Winter hat Bayern seit Anfang Dezember fest im Griff. Der Süden des Freistaats versank in Schneemassen - die Auswirkungen sind auch am Mittwoch, 6. Dezember, noch zu spüren. Es kommt weiterhein zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr. In Franken sorgte Eisregen für glatte Fahrbahnen und auch am Mittwoch warnt der DWD wieder vor Frost, Glätte und Schneefall - doch bleibt das so?

Winterchaos in Bayern: So wird das Wetter in Franken in den nächsten Tagen

„Ein über Norddeutschland unter Auflösung nach Osten ziehendes Tief führt am Mittwoch mäßig kalte und feuchte Luft zu uns“, berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitzregion (wetterochs.de). Es ist stark bewölkt, dazu kommen zeitweilige Niederschläge. Oberhalb von 400 Metern fällt Schnee, in tieferen Lagen Regen.

Der Donnerstag beginnt in Franken neblig-trüb mit etwas Sprühregen. Ansonsten scheint gelegentlich die Sonne und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei +2 Grad.

Nach Wintereinbruch in Bayern steigen die Temperaturen wieder - bis zu 10 Grad am Wochenende

„Am Freitag erreicht uns in der zweiten Tageshälfte von Westen her ein Tiefausläufer (Okklusion). Dabei gibt es in der Fränkischen Schweiz Schnee- und ansonsten Regenfälle“, so der Wetter-Experte. Die Temperaturen liegen bei maximal +1 Grad. Auf gefrorenem Boden kann sich Glatteis bilden. „Ob die Abkühlung in der Nacht zum Freitag dafür ausreichen wird, ist aber fraglich“, so Ochs.

Am Samstag steigen die Temperaturen auf +4 Grad. „In der Nacht zum Sonntag bringt uns eine atlantische Warmfront Regenfälle und einen Temperaturanstieg auf 7 Grad“, berichtet Ochs in seiner Wettervorhersage. Tagsüber können dann am Sonntag sogar 10 Grad erreicht werden. Nur wenige Tage zuvor - am 4. Dezember, lag die Temperatur in Nürnberg noch bei -8,7 Grad. Das zeigen die Daten von wetter.com. (kam)

