Nach Zusammenstoß mit Kind (3) an Spielplatz: Rennradlerin flüchtet unerkannt

Von: Felix Herz

In Fürth ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind und einer Fahrradfahrerin gekommen. Letztere flüchtete unerkannt. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch / IMAGO

Nach einer Kollision mit einem Kind flüchtet eine Radfahrerin vom Unfallort. Die Polizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Fürth – Ein 3-jähriges Kind wurde am Sonntagnachmittag (22.10.2023) bei einem Unfall in der nördlichen Altstadt von Fürth leicht am Kopf verletzt. Nach einer Kollision mit einer Fahrradfahrerin auf dem Friedhofweg musste das Kind ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Radlerin entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Rennradfahrerin stößt mit Kind zusammen – und entfernt sich dann unerkannt

„Die Fahrradfahrerin bot dem Erziehungsberechtigten zwar kurz Hilfe an, entfernte sich dann jedoch, ohne ihre Personalien zu hinterlassen“, schreibt die Polizei zu dem Vorfall in Fürth. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung der unbekannten Frau geben können. Sie wird als etwa 180 cm groß, schlank und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Sie war mit einem Rennrad unterwegs und trug ein rosafarbenes Top, Leggings und einen grauen Fahrradhelm.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth ermittelt gegen die unbekannte Frau wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0911 973997115 entgegengenommen.

